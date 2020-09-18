«Ференцварош», «Санкт-Галлен» и «Локомотиви». Неловкие моменты российских грандов в еврокубках

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вчера, 11:45

Вылет «Динамо» из Лиги Европы от тбилисского «Локомотиви» — повод вспомнить другие болезненные поражения российских команд.

Сочувствуем болельщикам «Динамо», которые больше пяти лет ждали этого возвращения любимой команды в еврокубки, пережили крестовый поход в ФНЛ и вернулись на трибуны родного стадиона в Петровском парке, а сейчас пробивают головами стену после бездарного поражения в Тбилиси. Казалось бы, соперник из уступающего по всем статьям российской Премьер-Лиге чемпионата, причем грузинский «Локомотиви» далеко не лидер даже у себя в стране. Позорно проигрывать такой команде, когда у тебя щедрые спонсоры, а на трансферном рынке за последний год потрачено 60 миллионов евро.

В то же время, в узком кружке российских клубов «позорность» подобных вылетов становится весьма размытым понятием, ведь на протяжении десятилетий это является нормальной практикой. У всех были свои «Вардары», «Санкт-Галлены» и «Насьонали», поэтому фиаско «Динамо» в Тбилиси не шокирует, так как является частью живучего тренда. Комплекс причин всегда примерно один и тот же: вечная недооценка «маленьких» соперников, отсутствие кубкового характера, а также банальное неумение доминировать в матчах с уступающими в классе командами — побочный эффект процветающего в РПЛ обоюдно-контратакующего стиля.

В результате каждый год несем потери в квалификационных раундах еврокубков. Ниже вспомним обидчиков, чьи названия стали нарицательными, но ведь есть еще и поражения от крепких середняков, которые то и дело оказываются сильнее. Все вместе это рисует уродливую картинку под названием «Клубы РПЛ в квалификации еврокубков». С отвратительным постоянством эти матчи становятся причиной для разочарования и скорби, кто бы ни попался на жеребьевке. Этот монстр постоянно требует новых жертв, и российские клубы щедро его кормят.

«Динамо» — «Лиллестрем» (Норвегия), ЦСКА (Болгария), «Локомотиви» (Грузия)

Прекрасная коллекция экзекуторов, ничего не скажешь. О вылетах от норвежского «Лиллестрема» и болгарского ЦСКА рассказывали в рамках материала о худших еврокампаниях «бело-голубых», а теперь вписываем в число обидчиков еще и грузинский «Локомотиви». Спасибо еще, не проиграли «Биркиркаре»: на заре XXI века еле-еле прошли мальтийский клуб в Кубке УЕФА — 1:0 дома и 0:0 в гостях. Кстати, тренером «Динамо» тогда был Александр Новиков, отец нынешнего рулевого Кирилла.

«Зенит» — «Грассхоппер» (Швейцария), «Насьонал» (Португалия)

Памятен вылет «Зенита» из Кубка чемпионов от финского «Куусюси» после чемпионства 1984 года. Случись это в эпоху интернета, столь примечательное событие обросло бы мифами и мемами, особенно с учетом звучного имени обидчика. Среди российских клубов «Зенит», пожалуй, увереннее всех справляется с квалификационными мероприятиями, не раз петербуржцы загоняли себя в угол, но выходили победителями (вспоминаем сражения с «Суперфундом» и особенно с минским «Динамо»). Но швейцарский «Грассхоппер» и португальский «Насьональ» в отборочных раундах Кубка УЕФА /Лиги Европы все же оказывались сильнее.

ЦСКА — «Ференцварош» (Венгрия), «Мольде» (Норвегия), «Виборг» (Дания), Вардар (Македония), АИК (Швеция)

На стыке веков у «армейцев» была удручающая серия в еврокубках, сплошь вылеты в первых раундах, и если проиграть итальянской «Парме» было не зазорно, то «Мольде», «Виборг» и «Вардар» — совсем другое дело. Македонский клуб на момент победы над ЦСКА занимал 238-ю строчку в клубном рейтинге УЕФА . «Динамо» после вчерашнего выступления может сказать: «Подержи мое пиво, дружище!» Тбилисский «Локомотиви» после победы над российским клубом поднялся на 361-е место в рейтинге.

«Спартак» — «Кошице» (Словакия), «Легия» (Польша), «Санкт-Галлен» (Швейцария), АЕК (Кипр)

Прекрасная коллекция, причем три последних разочарования случились за последние 10 лет, «Легия» и «Санкт-Галлен» на совести Валерия Карпина, а АЕК помог Дмитрию Аленичеву собрать чемоданы и стать главным тренером Массимо Каррере. С удручающего вылета от престарелых испанцев в футболках кипрского клуба началась самая счастливая глава с новейшей истории «Спартака». А ведь и у Романцева был свой «Кошице», вот только после вылета из квалификации Лиги чемпионов от скромного словацкого клуба «красно-белые» искупили вину, дойдя в том же сезоне до полуфинала Кубка УЕФА , где проиграли только мощному «Интеру» с гениальным Роналдо.

«Локомотив» — «Хапоэль» (Тель-Авив, Израиль), «Зюлте-Варегем» (Бельгия), «Лозанна» (Швейцария), «Аполлон» (Кипр)

У каждого из наших титулованных тренеров, многократных победителей чемпионата России, есть свой криптонит в еврокубках: у Романцева — «Кошице», у Газзаева — «Вардар», у Слуцкого — АИК , а у Сёмина — «Хапоэль» и «Лозанна». Израильтяне поставили подножку «железнодорожникам» за год до первого в истории чемпионства, а «Лозанна» пустила состав под откос в 2010-м.

И это было особенно больно. «Лозанна» представляла второй по силе швейцарский дивизион, а в раунд плей-офф Лиги Европы попала как участник финала Кубка Швейцарии, в котором «Базель» одержал победу со счетом 6:0. Бывший президент «Локомотива» Геркус, позволивший себе назвать обидчиков «Динамо» из Тбилиси колхозом, плохо изучал историю клуба, в котором работал.