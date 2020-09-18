Анонс матчей 1-го тура немецкой Бундеслиги от сайта ВсеПроСпорт

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вчера, 23:05

«Айнтрахт» — «Арминия»

«Айнтрахт» неудачно сыграло в прошлом сезоне, не сумев пробиться в еврокубки. «Арминия» показала отличные результаты во Второй Бундеслиге, но серьезного усиления не сделала и стартует в элите тем же составом. Смогут ли «орлы» стартовать с победы?

Прогноз на матч Айнтрахт – Арминия.

«Вердер» — «Герта»

«Вердер» в прошлом сезоне был очень близок к вылету из Бундеслиге, лишь в самый последний момент сумев пробиться в стыковые матчи. Там «музыканты» разобрались с «Хайденхаймом» и остались в элите. Сможет ли «Вердер» обыграть «Герту» и удачно провести старт сезона?

Прогноз на матч Вердер – Герта.

«Кельн» — «Хоффенхайм»

«Кельн» в прошлом сезоне провалил старт сезона, но вовремя опомнился и остался в Бундеслиге. «Хоффенхайм» на высоком уровне провел финиш чемпионата и попал в Лигу Европы, но в Кубке Неделю назад показал не лучшую игру. Кому суждено будет сегодня взять очки?

Прогноз на матч Кельн – Хоффенхайм.

«Унион» — «Аугсбург»

«Унион» отлично проявил себя в прошлом сезоне и остался в Бундеслиге, не участвовав на финише чемпионата в борьбе за выживание. «Аугсбург» был менее удачлив и определенные опасения по прописке в элите были, но «фуггеры» их решили. Кому отдать предпочтение сегодня?

Прогноз на матч Унион – Аугсбург.

«Штутгарт» — «Фрайбург»

«Штутгарт» вернулся в Бундеслигу, сумев в прошлом сезоне занять второе место во Второй Бундеслиге. «Фрайбург» боролся за Лигу Европы, но так и не смог пробиться в еврокубки, проиграв борьбу «Вольфсбургу». Смогут ли «швабы» отметить возвращение победой?

Прогноз на матч Штутгарт – Фрайбург.

«Боруссия» Дортмунд – «Боруссия» Менхенгладбах

Дортмундская «Боруссия» не смогла навязать борьбу «Баварии» в прошлом сезоне, но отбила у конкурентов второе место. «Боруссия» из Менхенгладбаха также весьма успешно сыграла в прошлом сезоне, добыв путевку в Лигу Чемпионов. Кто окажется сильнее в дерби?

Прогноз на матч Боруссия Дортмунд – Боруссия Менхенгладбах.