Анонс матчей 2-го тура английской Премьер-Лиги от сайта ВсеПроСпорт

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вчера, 23:08

«Эвертон» — «Вест Бромвич»

«Эвертон» в преовм туре сотворил настоящую сенсацию, обыграв в гостях «Тоттенхэм». «Вест Бромвич» проиграл 0:3 дома «Лестеру» и отправился на последнее место в таблице, но сумеют ли «дрозды» оттуда выбраться сегодня?

Прогноз на матч Эвертон – Вест Бромвич.

«Лидс» — «Фулхэм»

«Лидс» выдал великолепный матч с «Ливерпулем» в первом туре, забил ему три гола, но в итоге проиграл. «Фулхэм» также потерпел поражение от «Арсенала», пропустив три гола. Чьей серии сегодня будет суждено прерваться?

Прогноз на матч Лидс – Фулхэм.

«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»

Для «Манчестер Юнайтед» этот поединок станет первым в сезоне. «Красные дьяволы» в прошлом сезоне умудрились проиграл «Кристал Пэлас» на своем поле, но в состоянии ли «орлы» повторить свой подвиг сегодня?

Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас.

«Арсенал» — «Вест Хэм»

«Арсенал» в первом туре показал отличный футбол – «канониры» со счетом 3:0 обыграли «Арсенал». «Вест Хэм» довольно неожиданно уступил дома «Ньюкаслу» 0:2 и находится сейчас на 17-м месте, но смогут ли «молотобойцы» сыграть увереннее сегодня?

Прогноз на матч Арсенал – Вест Хэм.