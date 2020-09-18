Анонс матчей 2-го тура испанской Примеры от сайта ВсеПроСпорт

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вчера, 23:12

«Вильярреал» — «Эйбар»

«Вильярреал» в первом туре провалился – на своем поле «желтая субмарина» едва не проиграла «Уэске». «Эйбар» в первом туре расписал нулевую ничью с «Сельтой» и не смог победить во втором матче кряду, но смогут ли «оружейники» прервать серию сегодня?

Прогноз на матч Вильярреал — Эйбар.

«Хетафе» — «Осасуна»

«Хетафе» в прошлом сезоне показывал временами отличный футбол, но провалил финиш турнира и остался без еврокубков. «Осасуна» в первом туре обыграла уверенно в гостях «Кадис», но сумеет ли она сегодня продлить победную серию?

Прогноз на матч Хетафе – Осасуна.

«Сельта» — «Валенсия»

«Валенсия» в первом туре отлично проявила себя, обыграв в принципиальном матче «Леванте». «Сельта» не сумела воспользоваться моментами и расписала нулевую ничью с «Эйбаром». По силам ли «Валенсии» добыть вторую победу кряду?

Прогноз на матч Сельта – Валенсия.