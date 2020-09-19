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«Урал» был в миллиметрах от победы, а «Зенит» снова забил спорный гол

вчера, 19:15
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Аномальная серия петербуржцев без поражений с уральцами не прервалась, но «Соккер.ру» есть о чем рассказать.

«Урал» ни разу не обыграл «Зенит» в РПЛ

После сегодняшней игры имеем 19 матчей в рамках чемпионатов России. В 16 победы одержали петербуржцы, в 3 случаях были ничьи. Получаем 0% поражений и 84% побед «Зенита». Привычная история в футболе? Нет, конечно. Есть статистика чемпиона против «Сочи» и «Оренбурга» — по 100% побед. Но лучше взять показатели против «Ростова» или «Ахмата», тоже середняков, ведь понятно, что у петербуржцев не может быть идеальных показателей против «Спартака», ЦСКА или «Локомотива» в чемпионатах России.

Против Ростова-на-Дону – 12 поражений и 11 ничьих в 49 матчах, против клуба из Грозного – 6 поражений и 9 ничьих в 26 играх. Наконец, есть молодой клуб «Уфа», который тоже не наиграл много сезонов в РПЛ и является середняком, как «Урал», но против «Зенита» у них 1 победа и 4 мировые в 12 играх. Пожалуй, сложно найти такого же легкого соперника для «Зенита», как «Урал», на протяжении всей истории клуба в высшей лиге. То есть у Семака была вроде бы легкая задача…

У команды Иванова появилась вера в будущее

Что же изменилось в «Урале»? Президент клуба Григорий Иванов много лет следит за тем, чтобы Свердловская область вовремя выделяла средства на финансирование клуба — и часто война идет довольно жесткая. Но теперь «Урал», который уже бывал в финалах Кубка России, может обрести второе дыхание – местный миллиардер из Екатеринбурга Пумпянский высказал заинтересованность в футбольном проекте. Миллиардер обещал увеличить бюджет «Урала» в 1.5-2 раза в ближайшие годы.

Получите крепкого середняка РПЛ по расходам, в районе «Ростова» по финансовым возможностям, причем отчасти с частных рук. Стоит ли удивляться, что с таким заступником «Урал» собрался с силами и после провала в Санкт-Петербурге, когда безропотно уступили чемпионам 7:1, выдали самый крепкий матч против Семака за все время, когда Сергей Богданович работает с «Зенитом»? Состояние Пумпянского оценивают в 2.1 миллиарда – футболисты «Урала» понимают, что у них проблем, как у «Тамбова», не будет.

Арбитры засуетились, гол «Зенита» могли отменить

Эпизод с голом гостей важен, поскольку непростой. По сети сейчас гуляет стоп-кадр, где Дзюба явно в офсайде. Но там не момент паса, чуть раньше. Неправильный кадр. А вот картинка в мгновение, когда произошел прострел с левого фланга, позволяет задать вопрос арбитрам: зачем им глаза? Как бы компьютер ни рисовал линии, рефери высокой категории с допуском от УЕФА должны оценивать момент сами и быстро. Карасев доверился коллегам – как ему удобнее, и те засчитали гол Дзюбы.

Но есть логичные вопросы. Не была ли голова и колено форварда в офсайде, даже если защитник успел свести свою стопу и стопу нападающего на один уровень? Нарисованные компьютером линии уже ошибались в других лигах, нельзя это исключать и в РПЛ. Потому арбитрам стоило смотреть момент без техники, оценивать, словно они на бровке. Но в очередной раз в день, когда «Зенит» мог пострадать от уточнения решения рефери, приняли сторону чемпиона. В защиту суетливости рефери VAR можно сказать, что в момент паса разница точно в сантиметры. Но в какую из сторон?

«Урал» сыграл здорово, в отличие от соперника

Что еще важнее, чем эпизод, о котором говорят все? Качество футбола «Урала» и его полное отсутствие у команды Семака. У хозяев получалось многое, хотя они рисковали – при отличной реализации чемпионы могли забить еще.

У Семака же сегодня не было ничего из арсенала команды уровня Лиги чемпионов, и это беспокоит тренера накануне насыщенной осени с куда более сложными и статусными соперниками, чем сегодня:

Качество игры было далеко от идеального. Могли забить ещё, выход один на один был у Мостового — и тогда, наверное, смогли бы довести матч до победы. Сыграли недостаточно хорошо, и поэтому такой результат.

Ошибки в защите «Зенита» увидели, неправильная подстраховка на флангах в защите была. Опорная зона созидала, но не останавливала атаки «Урала», которым тоже не хватало агрессии во всех случаях, кроме голевого. Дзюба и Азмун сыграли очень плохо, Малком – не лучше. Запасной план Семака не сработал, «Урал» недодавили, мяч не контролировали. Единственное, чем Семак отчасти может оправдаться – выездной статус игры, и этот аргумент наставник назвал. Возможно, именно сейчас нужны свежие трансферы, с которыми в этот раз затянули, как сказал Семак. Ни форварда-резервиста, ни третьего центрального защитника под основу, ни плеймекера в стиле Влашича пока нет, «Зенит» в фазе ожидания и снова потерял очки.

Но куда важнее не забывать об «Урале» — они герои нынешнего матча. Помазун, Кулаков, Герасимов, Мишкич, Бикфалви, Эль-Кабир и Панюков переиграли «Зенит» в футбол – с поправкой на разницу в уровне команд, ведь играл середняк против чемпиона. И если спонсор «Урала» не обманет ожидания футболистов, то и Бикфалви сохранят, и возможности усиления состава появятся за год-другой, в Екатеринбурге будет большой футбол, что здорово.

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DNK74_02
DNK74_02 ответ ОлегаТэ (раскрыть)
сегодня в 16:46
Своих у вас никто не покупает. Влашич и Марио - далеко не ваши. Это к слову. А то что у нас лажа творится - это переживания только болельщиков. Многие не в восторге от того, что происходит в клубе.
Хиромант
Хиромант
сегодня в 16:06
Да... Вот так почитаешь комменты, и невольно задумаешься - а как же мы до ВАР жили? Сейчас все поливают грязью Зенит. Но, во-первых: причем тут Зенит? Они забили мяч - а засчитывать его, или нет, работа арбитров. А во-вторых, все остальные клубы такие "белые и пушистые", что ли? Как говорилось в одном известном фильме - Не гони волну! Самого накроет!
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответ DNK74_02 (раскрыть)
сегодня в 11:07
Привычно. "Ждём усиления". Своих воспитывать не можем, как обычно закупаемся. Только теперь уже в обход договорённостей напрямую у ЦСКА за тупое бабло толковых игроков выкружить пытаемся? В прошлом году Марио, в этом - Никола...
По ходу, скаутская служба Зенита расписывается в полной некомпетенции (напрашивается более точная рифма, но не озвучу - забанят), коли уже вместо Европы у прямого конкурента лидеров внаглую переманить пытается.
Позорненько...😜
ОлегаТэ
ОлегаТэ
сегодня в 10:06, ред.
Карасёв отменил, а ВАР заварил. В общем привычно - Дюков ВАРит...👎👎👎😡😡😡
санек002
санек002 ответ ekliziast (раскрыть)
сегодня в 09:48
ну да!что бы урал ваще не выигрывал у зенита!он же любит рекорды!зенит!
Сашка Охотник
Сашка Охотник
сегодня в 09:21, ред.
миллиардер Пумпянский, а не Пумянский!
DNK74_02
DNK74_02
сегодня в 09:03
Урал объективно порадовал. Хорошая игра крепкой команды. А за Зенит тревожно перед ЛЧ. Тренер так себе, да и игроки унылые и зажравшиеся. Ждём усиления.
ekliziast
ekliziast ответ Беспределов (раскрыть)
сегодня в 07:23
Не беспредел , а точное выполнение указаний вышестоящего начальства.
ekliziast
ekliziast ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 07:21
Если бы от решения арбитров пострадал Зенит , то вся судейская братия осталась бы без солидной премии , а это им надо?Отсудил как надо бомжам , и можно не работать несколько лет.
STVA 1
STVA 1 ответ Aris (раскрыть)
сегодня в 00:08
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:14
В Спартаке в обороне не порядок , а так линия атаки приличная. Но в обороне ляпы, ляпы....посмотрим. Если наберут до зениты хотя бы четыре очка, то игра будет жаркая.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:02
Некоторые особо фанатично преданные Газпрому считают всех , кто в футболе разбирается , а не фанатеет, являются зенитофобами. Могу лишь констатировать, что все те , кто за честное судейство и за принцип честной спортивной борьбы , а таких здесь большинство , с позиций поклонников Газпрома являются зенитофобами.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 21:57
Ты не забыл наш разговор после дерби, когда я сказал тебе, что Спартак должен кровь из носу отыграться на Зените? С учетом моего понимания футбола могу утверждать, что при нормальном судействе у Зенита против Спартака шансов нет.
pomor45
pomor45
вчера в 21:57
Философия зенитофоба, но на то и ВАР, чтобы использовать инструменты, которых не может быть у судей в поле. Карасёв и помощники, также другие судьи, начинают это понимать и прибегать к помощи ВАР при собственных сомнениях, или принимать поправки ВАР, как помощь, когда физически не в состоянии квалифицировать момент, не обладая теми инструментами, какие есть у ВАР. Этот конфликт возможностей судей в поле и ВАР будет возникать до тех пор, пока ФИФА не откорректирует правило оффсайда, убрав из него эту ловлю блох в виде кончика носа за линией последних защитников соперника. Установите величину при которой возможности судьи в поле и ВАР будут идентичны.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 21:45, ред.
Заголовок........зенит Снова забил спорный гол...))))).
112910415
112910415
вчера в 21:44
Империя добра опять побеждает честно ! )
brauning.86
brauning.86 ответ zobnin777sp (раскрыть)
вчера в 21:38
Ты поосторожнее в выражениях, за оскорбление деревянного ЗМС на этом ресурсе банят пожизненно
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 21:23
Как же не любят в Газпроме правду слышать о причинах презрения к этому клубу. О принципах честной спортивной борьбы в Зените и не подозревают.
blitz
blitz
вчера в 21:11
Привыкли Газпромовские что судьи на ВАР помогут.
cska1948
cska1948
вчера в 20:27
"...Но в очередной раз в день, когда «Зенит» мог пострадать от уточнения решения рефери, приняли сторону чемпиона..."
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Если бы от решения арбитров пострадал Зенит, то их бы ждали серьёзные неприятности, вплоть до отстранения или полиграф. А так, отделаются лёгким, если оно ещё будет, порицанием со стороны своего начальства.
zobnin777sp
zobnin777sp
вчера в 20:23
ПОЗОР дсюбе и руководство бомжей
Беспределов
Беспределов
вчера в 20:18
это полнейший беспредел
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:58
Судейский корпус, во главе с Карасевым, подарили очко Зениту. Дзюба забил очередной гол с офсайда. Напомню 12 августа, в матче с Ротором, был забит деревянным гол из вне игры. Вот так и станет в конце сезона "лев" лучшим бомбардиром, лучшим напом, как в прошлом году). Когда закончится этот цирк? А?! Сколько можно!?
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 19:57
    димон 37
    димон 37
    вчера в 19:54
    Ждём сити Зенит
    UDAV1266
    UDAV1266
    вчера в 19:53
    Арбитр Игорь Федотов дал свою оценку эпизоду с голом нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (перерыв, 1:0).

    По тому, что нам показало телевидение, не могу понять, было касание по мячу или нет. Потом показана разлиновка VAR, но он обрезает стопу Дзюбы: линия идёт по стопе, а не впереди. Скорее всего, это офсайд, мяч закрывает ногу бьющего. По правилам игры, положение офсайда фиксируется, когда нападающий коснулся мяча, а не так, как говорят комментаторы, — когда мяч оторвался от ноги. По второму стоп-кадру с разлиновкой не могу сказать, пошёл мяч или нет.

    Но при разлиновке на телевидении точно обрезали стопу Дзюбе. Даже если они берут по точке головы, она находится ближе к воротам, чем стопа защитника. Такой гол засчитывать нельзя. Склоняюсь к тому, что у Дзюбы был офсайд.

    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1204906/fedotov-igor-dzyuba-artyom
    Aris
    Aris
    вчера в 19:51
    Этот чемпионат можно закрывать. Позор известен, футбола не будет!
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 19:29
      Некакойшенко
      Некакойшенко
      вчера в 19:27
      Вот так Газпромы чемпионами и становятся.Там гол из овсайда, в другом матче из овсайда, а там глядишь и Дзюпе золотой унитаз вручат, а параллельно на конкурентов кротов со свистками выпустят.Учись запад как чемпионами становятся.Это наше ноухау.
      Лучший клуб страны
      Лучший клуб страны
      вчера в 19:24
      Что и требовалось доказать. Зенит без судей полный ноль
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