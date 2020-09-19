«Урал» был в миллиметрах от победы, а «Зенит» снова забил спорный гол

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вчера, 19:15

Аномальная серия петербуржцев без поражений с уральцами не прервалась, но «Соккер.ру» есть о чем рассказать.

«Урал» ни разу не обыграл «Зенит» в РПЛ

После сегодняшней игры имеем 19 матчей в рамках чемпионатов России. В 16 победы одержали петербуржцы, в 3 случаях были ничьи. Получаем 0% поражений и 84% побед «Зенита». Привычная история в футболе? Нет, конечно. Есть статистика чемпиона против «Сочи» и «Оренбурга» — по 100% побед. Но лучше взять показатели против «Ростова» или «Ахмата», тоже середняков, ведь понятно, что у петербуржцев не может быть идеальных показателей против «Спартака», ЦСКА или «Локомотива» в чемпионатах России.

Против Ростова-на-Дону – 12 поражений и 11 ничьих в 49 матчах, против клуба из Грозного – 6 поражений и 9 ничьих в 26 играх. Наконец, есть молодой клуб «Уфа», который тоже не наиграл много сезонов в РПЛ и является середняком, как «Урал», но против «Зенита» у них 1 победа и 4 мировые в 12 играх. Пожалуй, сложно найти такого же легкого соперника для «Зенита», как «Урал», на протяжении всей истории клуба в высшей лиге. То есть у Семака была вроде бы легкая задача…

У команды Иванова появилась вера в будущее

Что же изменилось в «Урале»? Президент клуба Григорий Иванов много лет следит за тем, чтобы Свердловская область вовремя выделяла средства на финансирование клуба — и часто война идет довольно жесткая. Но теперь «Урал», который уже бывал в финалах Кубка России, может обрести второе дыхание – местный миллиардер из Екатеринбурга Пумпянский высказал заинтересованность в футбольном проекте. Миллиардер обещал увеличить бюджет «Урала» в 1.5-2 раза в ближайшие годы.

Получите крепкого середняка РПЛ по расходам, в районе «Ростова» по финансовым возможностям, причем отчасти с частных рук. Стоит ли удивляться, что с таким заступником «Урал» собрался с силами и после провала в Санкт-Петербурге, когда безропотно уступили чемпионам 7:1, выдали самый крепкий матч против Семака за все время, когда Сергей Богданович работает с «Зенитом»? Состояние Пумпянского оценивают в 2.1 миллиарда – футболисты «Урала» понимают, что у них проблем, как у «Тамбова», не будет.

Арбитры засуетились, гол «Зенита» могли отменить

Эпизод с голом гостей важен, поскольку непростой. По сети сейчас гуляет стоп-кадр, где Дзюба явно в офсайде. Но там не момент паса, чуть раньше. Неправильный кадр. А вот картинка в мгновение, когда произошел прострел с левого фланга, позволяет задать вопрос арбитрам: зачем им глаза? Как бы компьютер ни рисовал линии, рефери высокой категории с допуском от УЕФА должны оценивать момент сами и быстро. Карасев доверился коллегам – как ему удобнее, и те засчитали гол Дзюбы.

Но есть логичные вопросы. Не была ли голова и колено форварда в офсайде, даже если защитник успел свести свою стопу и стопу нападающего на один уровень? Нарисованные компьютером линии уже ошибались в других лигах, нельзя это исключать и в РПЛ . Потому арбитрам стоило смотреть момент без техники, оценивать, словно они на бровке. Но в очередной раз в день, когда «Зенит» мог пострадать от уточнения решения рефери, приняли сторону чемпиона. В защиту суетливости рефери VAR можно сказать, что в момент паса разница точно в сантиметры. Но в какую из сторон?

«Урал» сыграл здорово, в отличие от соперника

Что еще важнее, чем эпизод, о котором говорят все? Качество футбола «Урала» и его полное отсутствие у команды Семака. У хозяев получалось многое, хотя они рисковали – при отличной реализации чемпионы могли забить еще.

У Семака же сегодня не было ничего из арсенала команды уровня Лиги чемпионов, и это беспокоит тренера накануне насыщенной осени с куда более сложными и статусными соперниками, чем сегодня:

Качество игры было далеко от идеального. Могли забить ещё, выход один на один был у Мостового — и тогда, наверное, смогли бы довести матч до победы. Сыграли недостаточно хорошо, и поэтому такой результат.

Ошибки в защите «Зенита» увидели, неправильная подстраховка на флангах в защите была. Опорная зона созидала, но не останавливала атаки «Урала», которым тоже не хватало агрессии во всех случаях, кроме голевого. Дзюба и Азмун сыграли очень плохо, Малком – не лучше. Запасной план Семака не сработал, «Урал» недодавили, мяч не контролировали. Единственное, чем Семак отчасти может оправдаться – выездной статус игры, и этот аргумент наставник назвал. Возможно, именно сейчас нужны свежие трансферы, с которыми в этот раз затянули, как сказал Семак. Ни форварда-резервиста, ни третьего центрального защитника под основу, ни плеймекера в стиле Влашича пока нет, «Зенит» в фазе ожидания и снова потерял очки.

Но куда важнее не забывать об «Урале» — они герои нынешнего матча. Помазун, Кулаков, Герасимов, Мишкич, Бикфалви, Эль-Кабир и Панюков переиграли «Зенит» в футбол – с поправкой на разницу в уровне команд, ведь играл середняк против чемпиона. И если спонсор «Урала» не обманет ожидания футболистов, то и Бикфалви сохранят, и возможности усиления состава появятся за год-другой, в Екатеринбурге будет большой футбол, что здорово.