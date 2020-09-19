«Урал» был в миллиметрах от победы, а «Зенит» снова забил спорный гол

Аномальная серия петербуржцев без поражений с уральцами не прервалась, но «Соккер.ру» есть о чем рассказать.
«Урал» ни разу не обыграл «Зенит» в РПЛ
После сегодняшней игры имеем 19 матчей в рамках чемпионатов России. В 16 победы одержали петербуржцы, в 3 случаях были ничьи. Получаем 0% поражений и 84% побед «Зенита». Привычная история в футболе? Нет, конечно. Есть статистика чемпиона против «Сочи» и «Оренбурга» — по 100% побед. Но лучше взять показатели против «Ростова» или «Ахмата», тоже середняков, ведь понятно, что у петербуржцев не может быть идеальных показателей против «Спартака», ЦСКА или «Локомотива» в чемпионатах России.
Против Ростова-на-Дону – 12 поражений и 11 ничьих в 49 матчах, против клуба из Грозного – 6 поражений и 9 ничьих в 26 играх. Наконец, есть молодой клуб «Уфа», который тоже не наиграл много сезонов в РПЛ и является середняком, как «Урал», но против «Зенита» у них 1 победа и 4 мировые в 12 играх. Пожалуй, сложно найти такого же легкого соперника для «Зенита», как «Урал», на протяжении всей истории клуба в высшей лиге. То есть у Семака была вроде бы легкая задача…
У команды Иванова появилась вера в будущее
Что же изменилось в «Урале»? Президент клуба Григорий Иванов много лет следит за тем, чтобы Свердловская область вовремя выделяла средства на финансирование клуба — и часто война идет довольно жесткая. Но теперь «Урал», который уже бывал в финалах Кубка России, может обрести второе дыхание – местный миллиардер из Екатеринбурга Пумпянский высказал заинтересованность в футбольном проекте. Миллиардер обещал увеличить бюджет «Урала» в 1.5-2 раза в ближайшие годы.
Получите крепкого середняка РПЛ по расходам, в районе «Ростова» по финансовым возможностям, причем отчасти с частных рук. Стоит ли удивляться, что с таким заступником «Урал» собрался с силами и после провала в Санкт-Петербурге, когда безропотно уступили чемпионам 7:1, выдали самый крепкий матч против Семака за все время, когда Сергей Богданович работает с «Зенитом»? Состояние Пумпянского оценивают в 2.1 миллиарда – футболисты «Урала» понимают, что у них проблем, как у «Тамбова», не будет.
Арбитры засуетились, гол «Зенита» могли отменить
Эпизод с голом гостей важен, поскольку непростой. По сети сейчас гуляет стоп-кадр, где Дзюба явно в офсайде. Но там не момент паса, чуть раньше. Неправильный кадр. А вот картинка в мгновение, когда произошел прострел с левого фланга, позволяет задать вопрос арбитрам: зачем им глаза? Как бы компьютер ни рисовал линии, рефери высокой категории с допуском от УЕФА должны оценивать момент сами и быстро. Карасев доверился коллегам – как ему удобнее, и те засчитали гол Дзюбы.
Но есть логичные вопросы. Не была ли голова и колено форварда в офсайде, даже если защитник успел свести свою стопу и стопу нападающего на один уровень? Нарисованные компьютером линии уже ошибались в других лигах, нельзя это исключать и в РПЛ. Потому арбитрам стоило смотреть момент без техники, оценивать, словно они на бровке. Но в очередной раз в день, когда «Зенит» мог пострадать от уточнения решения рефери, приняли сторону чемпиона. В защиту суетливости рефери VAR можно сказать, что в момент паса разница точно в сантиметры. Но в какую из сторон?
«Урал» сыграл здорово, в отличие от соперника
Что еще важнее, чем эпизод, о котором говорят все? Качество футбола «Урала» и его полное отсутствие у команды Семака. У хозяев получалось многое, хотя они рисковали – при отличной реализации чемпионы могли забить еще.
У Семака же сегодня не было ничего из арсенала команды уровня Лиги чемпионов, и это беспокоит тренера накануне насыщенной осени с куда более сложными и статусными соперниками, чем сегодня:
Качество игры было далеко от идеального. Могли забить ещё, выход один на один был у Мостового — и тогда, наверное, смогли бы довести матч до победы. Сыграли недостаточно хорошо, и поэтому такой результат.
Ошибки в защите «Зенита» увидели, неправильная подстраховка на флангах в защите была. Опорная зона созидала, но не останавливала атаки «Урала», которым тоже не хватало агрессии во всех случаях, кроме голевого. Дзюба и Азмун сыграли очень плохо, Малком – не лучше. Запасной план Семака не сработал, «Урал» недодавили, мяч не контролировали. Единственное, чем Семак отчасти может оправдаться – выездной статус игры, и этот аргумент наставник назвал. Возможно, именно сейчас нужны свежие трансферы, с которыми в этот раз затянули, как сказал Семак. Ни форварда-резервиста, ни третьего центрального защитника под основу, ни плеймекера в стиле Влашича пока нет, «Зенит» в фазе ожидания и снова потерял очки.
Но куда важнее не забывать об «Урале» — они герои нынешнего матча. Помазун, Кулаков, Герасимов, Мишкич, Бикфалви, Эль-Кабир и Панюков переиграли «Зенит» в футбол – с поправкой на разницу в уровне команд, ведь играл середняк против чемпиона. И если спонсор «Урала» не обманет ожидания футболистов, то и Бикфалви сохранят, и возможности усиления состава появятся за год-другой, в Екатеринбурге будет большой футбол, что здорово.
По ходу, скаутская служба Зенита расписывается в полной некомпетенции (напрашивается более точная рифма, но не озвучу - забанят), коли уже вместо Европы у прямого конкурента лидеров внаглую переманить пытается.
Позорненько...😜
По ходу, скаутская служба Зенита расписывается в полной некомпетенции (напрашивается более точная рифма, но не озвучу - забанят), коли уже вместо Европы у прямого конкурента лидеров внаглую переманить пытается.
Позорненько...😜
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Если бы от решения арбитров пострадал Зенит, то их бы ждали серьёзные неприятности, вплоть до отстранения или полиграф. А так, отделаются лёгким, если оно ещё будет, порицанием со стороны своего начальства.
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Если бы от решения арбитров пострадал Зенит, то их бы ждали серьёзные неприятности, вплоть до отстранения или полиграф. А так, отделаются лёгким, если оно ещё будет, порицанием со стороны своего начальства.
По тому, что нам показало телевидение, не могу понять, было касание по мячу или нет. Потом показана разлиновка VAR, но он обрезает стопу Дзюбы: линия идёт по стопе, а не впереди. Скорее всего, это офсайд, мяч закрывает ногу бьющего. По правилам игры, положение офсайда фиксируется, когда нападающий коснулся мяча, а не так, как говорят комментаторы, — когда мяч оторвался от ноги. По второму стоп-кадру с разлиновкой не могу сказать, пошёл мяч или нет.
Но при разлиновке на телевидении точно обрезали стопу Дзюбе. Даже если они берут по точке головы, она находится ближе к воротам, чем стопа защитника. Такой гол засчитывать нельзя. Склоняюсь к тому, что у Дзюбы был офсайд.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1204906/fedotov-igor-dzyuba-artyom
По тому, что нам показало телевидение, не могу понять, было касание по мячу или нет. Потом показана разлиновка VAR, но он обрезает стопу Дзюбы: линия идёт по стопе, а не впереди. Скорее всего, это офсайд, мяч закрывает ногу бьющего. По правилам игры, положение офсайда фиксируется, когда нападающий коснулся мяча, а не так, как говорят комментаторы, — когда мяч оторвался от ноги. По второму стоп-кадру с разлиновкой не могу сказать, пошёл мяч или нет.
Но при разлиновке на телевидении точно обрезали стопу Дзюбе. Даже если они берут по точке головы, она находится ближе к воротам, чем стопа защитника. Такой гол засчитывать нельзя. Склоняюсь к тому, что у Дзюбы был офсайд.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1204906/fedotov-igor-dzyuba-artyom
Как же тянут этот зенит. Неужели кто это делает не понимают, что кроме отвращения к зениту это ничего не вызывает...
Как же тянут этот зенит. Неужели кто это делает не понимают, что кроме отвращения к зениту это ничего не вызывает...