«Краснодар» — ПАОК: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 17:51

Краснодар

«Краснодар» не лучшим образом начал чемпионат – команда Мурада Мусаева наверняка делает ставку на путевку в Лигу Чемпионов по итогам турнира, но пока находится лишь на пятой строчке в таблице. В семи турах «быки» набрали 14 очков и на три балла отстают таким образом от первого «Зенита», столько же проигрывают и второму «Спартаку».

Выдав серию из трех матчей без побед, «Краснодар» получил три очка за счет технического поражения «Ротора», также команда имела возможность отдохнуть. Отдых пошел на пользу и в последнем туре «быки» смяли «Химки». Сопротивление аутсайдер смог оказать только в первом тайме, но дальше рассыпался и «Краснодар» в итоге победил со счетом 7:2, прервав серию из трех матчей без побед.

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ПАОК

ПАОК в прошлом сезоне не смог оказать сопротивления «Олимпиакосу» — главный конкурент быстро вырвался вперед и догнать его было уже нереально. В итоге «черно-белые» к финишу пришли вторыми, уступив чемпиону 18 очков, но путевку в квалификацию Лиги Чемпионов при этом получили.

В этой квалификации ПАОК стартовал в конце августа – первым его соперником стал «Бешикташ». Несмотря на то, что фаворитом греки не считались, им удалось обыграть соперника со счетом 3:1, после чего их ждала «Бенфика». Вновь, являясь очевидным аутсайдером пары, ПАОК оформил проход в следующий раунд, обыграв португальцев со счетом 2:1 в родных стенах.

В чемпионате Греции команда Абеля Феррейры сыграла всего два тура, в которых обыграли 1:0 «Ларису» и расписали ничью 1:1 с «Атромитосом», расположившись на третьей строчке в таблице. Однако, пока приоритетом для ПАОКа безусловно является Лига Чемпионов, расправившись с «Бешикташем» и «Бенфикой», греки наверняка рассчитывают оказаться в группе.

Статистика

Команды пересекались дважды в 2015 году – ни в одном из этих матчей «Краснодар» не проигрывал – победа и ничья

Ни в одном из пяти последних домашних матчей «Краснодар» не проигрывал – три победы и две ничьи

Только в одном из трех последних выездных матчей ПАОК сумел победить

Прогноз