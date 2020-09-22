Руни, Анри, Дрогба, а теперь и Бэйл. Топ знаковых возвращений в АПЛ

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вчера, 10:00

Возвращение Гарета Бэйла в «Тоттенхэм» может стать одним из главных событий нынешнего трансферного периода. «Соккер.ру» вспоминает других звезд, которые возвращались в АПЛ .

Спустя семь лет Бэйл вернулся в «Тоттенхэм» из «Реала», чтобы перезапустить свою карьеру, которая интенсивно начала пробуксовывать примерно два года назад. Валлийцу предстоит доказать, что за эти два года «болотистых» отношений с «Реалом» он не разучился играть в футбол и выдавать феерию. Надо заметить, что Бэйл не первый звездный игрок, который поддался соблазну перезапустить карьеру возвращением в бывший клуб. Не всегда такой обратный переход в клуб, где игрок сделал себе имя, оказывался удачным. Давайте посмотрим на некоторые примеры таких возвращений.

Дидье Дрогба («Челси», 2004-12, 2014-15)

Дрогба стал, возможно, лучшим нападающим в истории «Челси» эпохи Премьер-Лиги. И его возвращение на «Стэмфорд Бридж» в 2014 году не нанесло никакого вреда репутации ивуарийца. За первый заход в «Челси» Дрогба выиграл десять трофеев, в том числе три чемпионских титула и Лигу чемпионов. Казалось, что он покинул клуб на пике и большего уже не сможет добиться. Но через пару лет Дрогба вернулся и смог сделать это триумфально. В свои 37 лет он выиграл четвертый чемпионский титул, сыграв заметную роль в команде.

Робби Фаулер («Ливерпуль», 1993-2001, 2006-07)

Одно из самых неожиданных футбольных возвращений в Англии. Легенда «Ливерпуля» к концу 2005 года выглядел не лучшим образом, терял форму, получил травму, оказывался вне состава «Манчестер Сити». В январе 2006-го «горожане» расторгли контракт с Фаулером, а «Ливерпуль» неожиданно объявил о возвращении легенды в клуб. Конечно, возвращение не было таким же триумфальным, как первый заход, в рамках которого Фаулер забил 171 гол в 330 матчах, прежде чем перешел в «Лидс» за 11 миллионов фунтов стерлингов в 2001 году. Но вернулся все же он неплохо. Забил еще дюжину голов, обогнав Кенни Далглиша и заняв шестое место в списке лучших бомбардиров в истории «Ливерпуля».

Тьерри Анри («Арсенал», 1999-2007, 2012)

Поклонники «Арсенала» не могли поверить своему счастью, когда в 2012 году лучший бомбардир в истории клуба вернулся, правда, всего на два месяца аренды из «Нью-Йорка». Анри в первый свой заход к «канонирам» был приобретен у «Ювентуса» за 10,5 миллиона фунтов, выиграл с «Арсеналом» два чемпионства, три Кубка Англии и стал лучшим бомбардиром. Его короткое возвращение не сравнится с таким, но фанаты не забудут, как он вышел на замену в своем первом матче в Кубке Англии против «Лидса» и забил ценнейший гол. Он также забил в своем последнем матче в АПЛ за «Арсенал» — в ворота «Сандерленда».

Поль Погба («Манчестер Юнайтед», 2011-12, 2016-н.в.)

Полузащитник сборной Франции покинул «Олд Траффорд» и перешел в «Ювентус» всего за 1,5 миллиона фунтов после семи матчей за МЮ . Тогда его проводили как не прижившегося и ненужного клубу. Четыре года спустя «Юнайтед» повторно подписал Погба, заплатив уже 89 миллионов фунтов за него и побив на тот момент мировой рекорд.

Жуниньо («Мидлсбро», 1995-97, 1999-2000, 2002-04)

Жуниньо сразу произвел мощное впечатление своей игрой, как только перешел в «Мидлсбро» из «Сан-Паулу» в 1995 году за 4,75 миллиона фунтов. Хавбек помог команде выйти в финал Кубка Англии и Кубка лиги в 1997 году, но не спас «Боро» от вылета из Премьер-Лиги и перешел в «Атлетико» за 12 миллионов фунтов. Впервые вернулся в Англию он на правах аренды в 1999 году, но из-за травмы не смог произвести повторно такого же впечатления, как в первый заход. Но «Мидлсбро» не сдавался и позволил ему войти трижды в одну реку. В 2002 году клуб подписал Жуниньо за 6 миллионов фунтов. Кстати, получилось неплохо. Жуниньо помог команде прорваться в Европу в 2004 году.

Джермейн Дефо («Тоттенхэм», 2004-08, 2009-14)

«Тоттенхэм» уже знает истории об успешном возвращении. Дефо впервые перешел в «Тоттенхэм» из «Вест Хэма» в 2004 году за 7 миллионов фунтов, забил 64 мяча в 177 матчах и закрепился в статусе игрока сборной Англии, заработав репутацию надежного форварда. Потом рванул в «Портсмут», где провел всего один сезон. Многие даже не заметили, что Дефо отлучался. Потому что после возвращения в «Тоттенхэм» он продолжил колотить голы и забил еще 79 мячей в 186 матчах, став шестым бомбардиром «шпор» за всю историю.

Уэйн Руни («Эвертон», 2002-04, 2017-18)

Совсем недавняя история. Руни, конечно, олицетворяет собой «Манчестер Юнайтед», но история возвращения у него связана с «Эвертоном». За первый заход к «ирискам» Руни забил 17 мячей в 77 матчах, а в 2004 году его купил МЮ за 27 миллионов фунтов. В Манчестере Уэйн выиграл пять титулов Премьер-Лиги, по разу Лигу чемпионов, Лигу Европы и Кубок Англии, прежде чем вернулся в клуб своей юности в 2017 году. В сезоне возвращения Руни стал лучшим бомбардиром «Эвертона», но потом решил поехать в США .

Сол Кэмпбелл («Арсенал», 2001-06, 2010)

Кэмпбелл за время первого пребывания в «Арсенале» выиграл два чемпионских титула, три Кубка Англии и забил в финале Лиги чемпионов-2006 с «Барселоной». В проигранном финале. Три года Кэмпбелл провел в «Портсмуте», потом отправился в «Ноттс Каунти», который сразу же покинул. Оставшись ни с чем в 35 лет Кэмпбелл прибился к своему бывшему клубу и решил доказать свою состоятельность, напросившись тренироваться с «канонирами». Он произвел впечатление на Арсена Венгера, который заключил с ним контракт в январе 2010 года. Возвращение было мимолетным, но все же несколько матчей он сыграл, прежде чем уйти в «Ньюкасл».