«Гент» — «Динамо» Киев: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

1600797086

вчера, 20:51

Гент

«Гент» безобразно начал новый сезон – под руководством Йесса Торупа команда проиграла несколько матчей кряду, после чего его сменил Ласло Белени. У румынского наставника также не вышло наладить результаты, кроме этого у него были разногласия с игроками, так что продержался в клубе он не долго. Новым наставником «буйволов» недавно стал Вим де Деккер.

Под руководством 38-летнего наставника «Гент» провел два матча и оба выиграл – в Лиге Чемпионов был повержен 2:1 венский «Рапид», в чемпионате «буйволы» со счетом 1:0 обыграли «Мускрон».

Качественную линию на этот поединок предлагает БК Винлайн, скачать приложение можно по ссылке.

Динамо Киев

«Динамо» также летом пошло на смену главного тренера – руководство пригласило Мирчу Луческу, и как показали последние матчи, не прогадало. В чемпионате киевляне в последнем туре обыграли 3:1 «Львов» и вышли на вторую строчку в таблице, имея в активе семь набранных баллов.

В Лиге Чемпионов «Динамо весьма неожиданно выбило из турнира вице-чемпиона Нидерландов в лице АЗ , обыграв его со счетом 2:0 на своем поле.

Статистика

„Гент“ выиграл два последних матча

В трех последних домашних матчах „Гент“ добыл две победы

Только в одном из 10 последних выездных матчей „Динамо“ не пропускало

Прогноз

Прогноз на матч Гент – Динамо.