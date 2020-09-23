«Бавария» — «Севилья»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 19:09

Бавария

«Бавария» великолепно провела прошлый сезон, хотя начало его под руководством Нико Ковача ничего хорошего не предвещало – клуб из Мюнхена позволял соперникам себе обойти в таблице. Однако, все изменил приход Ханса-Дитера Флика, которого на тот момент знали только преданные болельщики «Баварии», но теперь ситуация изменилась.

«Бавария» в Бундеслиге быстро настигла конкурентов и стерла их в порошок, досрочно оформив чемпионский титул. Следующим трофеем для мюнхенцев стал Кубок Германии – в финале со счетом 4:2 был обыгран «Байер».

Обыграв 4:1 «Челси» в ответном матче 1/8 финала, «Бавария» отправилась в Португалию на самые ответственные матчи Лиги Чемпионов, откуда вернулась триумфатором. Разгромив 8:2 «Барселону» в четвертьфинале, «Бавария» не заметила «Лион» (3:0), и оказалась в финале. С ПСЖ было куда сложнее, но победа от немцев никуда не делась – единственный в матче гол Кингсли Комана принес еще один трофей в копилку луба.

Старт нового сезона в Бундеслиге вышел устрашающим для конкурентов – на своем поле «Бавария» отгрузила восемь голов «Шальке», не пропустив ни одного в ответ и сходу ворвалась на вершину таблицы.

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Севилья

«Севилья» куда более скромно провела прошлый сезон, чем ее сегодняшний соперник, но кадровый потенциал «нервионцев» несопоставим с «Баварией», так в целом выступление команды Юлена Лопетеги по ходу всего сезона можно оценить, как очень удачное.

В чемпионате Испании «Севилья» довольно ровно провела весь сезон, но уступила в итоге третью строчку «Атлетико», финишировав четвертой. Однако, путевка в Лигу Чемпионов была добыта, а на большее вряд ли «нервионцы» могли рассчитывать, серьезную конкуренцию мадридскому «Реалу» и «Барселоне» навязать они пока не в состоянии.

Наибольшего успеха «Севилья» добилась в Лиге Европы – легко выбравшись из группы, она расправилась с «Клужем», а затем, спустя пять месяцев отправилась в Германию на поединки плей-офф. Первым соперником «Севильи» стала «Рома», с которой проблем не возникло – победа 2:0 отправила «нервионцев» в четвертьфинал.

«Вулверхэмптон» испанцы обыграли не без труда, все решил гол в концовке, но куда сложнее было с «Манчестер Юнайтед», в поединке с которым «Севилья» не была фаворитом. Однако, победа 2:1 отправила команду в финале, где в драматичном поединке удалось обыграть 3:2 «Интер» — очередной трофей Лиги Европы таким образом оказался у «Севильи».

Статистика

В 22 последних матчах «Бавария» добыла 22 победы

Только в одном из пяти последних матчей «Бавария» забивала менее трех голов

В трех последних матчах «Бавария» пропустила всего один гол

«Севилья» дважды встречалась с «Баварией» и ни в одном из этих матчей не побеждала – ничья и поражение

Прогноз

Прогноз на матч Бавария – Севилья.