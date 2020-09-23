Анонс матчей дня 24 сентября от сайта ВсеПроСпорт

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вчера, 19:11

«Бешикташ» — «Риу Аве»

«Бешикташ» стартовал в квалификации Лиги Чемпионов, но вылетел от ПАОКа. «Риу Аве» в прошлом раунде не без труда обыграл «Борац» со счетом 2:0 в гостях, но смогут ли португальцы замахнуться на победу против более опытного «Бешикташа»?

Прогноз на матч Бешикташ – Риу Аве.

«Рига» — «Селтик»

«Селтик» серьезно провалился в квалификации Лиги Чемпионов, вылетев из турнира от скромного «Ференцвароша». Смогут ли «кельты» более мощно сыграть в Лиге Европы, или ждать очередного сюрприза от «Риги»?

Прогноз на матч Рига – Селтик.

«Галатасарай» — «Хайдук»

«Галатасарай» стартовал в квалификации в прошлом раунде, у «львов» не возникло никаких проблем с «Нефтчи». «Хайдук» также оставил вне турнира одного соперника, обыграв 1:0 «Ренову», но сумеют ли хорваты навязать борьбу «Галатасараю»?

Прогноз на матч Галатасарай – Хайдук.

«Ростов» — «Маккаби» Хайфа

«Ростов» в последних турах чемпионата выглядел неплохо, набрав в четырех матчах с сильными соперниками восемь очков. «Маккаби» также находится в неплохой форме, выиграв четыре матча кряду, но есть ли шансы у «зеленых» в противостоянии с «Ростовом»?

Прогноз на матч Ростов – Маккаби Хайфа.

«Вольфсбург» — «Десна»

«Вольфсбург» вполне достойно начал сезон – «волки» добыли две разгромных победы в Кубке Германии и Лиге Европы, также отобрали очки у «Байера» в Бундеслиге. Ждать ли разгрома от немцев, или «Десна» сумеет преподнести неприятный сюрприз хозяевам?

Прогноз на матч Вольфсбург – Десна.