Дело Широкова. Интервью с судмедэкспертом.

1600961209

вчера, 18:26

.

И так, я в первый и, возможно, в последний раз сидел в вип ложе, куда бесплатно попал по знакомству. Выпил я до входа на стадион, а в ложе закусывал. Достал кусок чёрного хлеба, пол круга ливерной колбасы и солёный огурец. Начался матч и я, не пожалел, что взял с собой хорошую закуску. Правда, её хватило на пятнадцать минут, но этого было достаточно, чтобы держать себя в тонусе, поскольку дальше я смотрел матч в приподнятом настроении в результате хорошей пред матчевой подготовки.

Московское Динамо начало матч в пол силы, сберегая свой основной козырь на вторую половину игры. Это позволило ахматовцам создать несколько голевых моментов и лишь удивительная интуиция Антона Шунина, позволяющая ему необъяснимым образом подставлять руки и ноги летящему в ворота мячу, не позволила грозненцам забить гол. Во втором тайме москвичи запустили свою «динамомашину» на полную мощность и завладели инициативой. Команда заиграла в свой обычной манере. К сожалению, появление Лисового атаку бело-голубых не усилило. Насколько мне позволяют беглые воспоминания об его игре в Арсенале, он чаще всего светился на правом фланге потому , что его рабочая нога правая. На левом фланге должен играть нападающий, хорошо владеющий левой ногой. Возможно, из-за этого Лисовой не сделал ни одной точной подачи в штрафную, а его редкие попытки обыграть защитника легко прерывались.. Кончилось всё тем, что Ордец, привезший гол в свои ворота в матче с грузинами, из-за того, что перекрыл своими неуклюжими перемещениями поле зрение Шунину, ударил в никуда и мяч рикошетом от защитника влетел в ворота Ахмата.

Очень хотелось крикнуть: «Динамо чемпион!», но я сдержался, так как прошёл в ложу без билета и не хотел , чтобы меня выгнали или... вызвали врача психиатра. Рубин — Спартак. Классная команда не должна допускать грубых ошибок. На этом обзор этого матча можно было бы закончить, а если у болельщиков Рубина создалось ощущение подавляющего превосходства игроков их команды, то я хочу остудить их пыл. Рубин играл не с дворовой командой, а с реальным претендентом на медали чемпионата и «пиханием» мяча в сторону ворот выиграть у него нельзя, надобно умение.

Остальные матчи не привлекли моего внимания. Я уже было расстроился тем, что не имею достаточного материала для полноценной статьи, как вдруг зазвонил телефон и знакомый голос предложил мне поехать на бега. Я согласился. Через несколько минут к подъезду подкатил стандартный ниссан и я удобно расположился на переднем сидении, бросив на заднее свою дорожную сумку с биноклем и провизией. «Секундомер и кошелёк не забыл» — спросил мой приятель, слегка притормаживая — «давать в долг тебе больше не буду».« Всё на месте» — обиженно ответил я, и машина быстро стала набирать скорость

. Интересующий меня разговор я начал издалека: «Я знаю, что нормальный человек хорошо может делать только одно дело, Кай Юлий Цезарь — два, а сколько дел сразу может делать психиатр?». "Сколько угодно. Я знаю, к чему ты клонишь, так как прочитал последнюю твою статью, где ты мельком зацепил ситуацию с Широковым. На мой профессиональный взгляд она далеко не однозначна. Удивляет позиция некоторых моралистов, безапеляционно утверждающих, что Роман совершил поступок, подпадающий под определение хулиганство. Во-первых нарушен принцип презумпции невиновности, во-вторых правильно оценить его действия может только суд, а до суда такие высказывания можно называть фейковыми новостями, порочащими репутацию известного, порядочного человека и наносящие ему моральный ущерб.

В случившемся не так просто разобраться. Вспомним преморбидное состояние Романа (хронология поведения, предшествующая инциденту). До этого проступка у Романа была безупречная репутация, приводов в полицию не было, скандалов с его участием вообще и с проявлением насилия в частности не замечено. Половину своей спортивной жизни Широков тащил на себе Ротор, а затем и сборную России. Затем он получил тяжёлую травму колена. Операция была неудачной и надежды на продолжение карьеры рухнули. Не каждый человек легко справляется с такой драматической ситуацией. Многие просто спиваются и не только спортсмены, но и артисты, оказавшиеся ненужными.

Это очень серьёзно, так как психиатры считают крушение надежд самой тяжёлой психотравмирующей ситуацией. В «душе» возникает пружина, или заряженное ружьё, или бомба, которая при любой неординарной ситуации может взорваться в виде импульсивных действий (не обдуманных, не преднамеренных, не подконтрольных сознанию). В общей психиатрии это состояние называется патологическим аффектом (высшей точкой эмоционального напряжения, сопровождающиеся неадекватным психомоторным возбуждением); в судебной практике просто аффектом.

Футбол это очень эмоциональная игра и сильно взвинчивает нервную систему, плюс публичная истерия, направленная против футбольных судей, которая послужила платформой для неадекватной реакции Широкова на ошибку судьи. Думаю, что его адвокату стоит заострить своё внимание на этом моменте и настоять на проведении амбулаторной психиатрической судебно-медицинской экспертизе, которая проводится комиссионно, так как один психиатр решить эту проблему не может. В случае признания того, что в момент совершения своего поступка, Роман находился в аффекте, он не является виновным и уголовному наказанию не подлежит, оставаясь психически здоровым человеком.

Пока я переваривал сказанное, мы подъехали к Московскому Центральному Ипподрому, без проблем нашли место и остановились на просторной бесплатной стоянке. Вылезая из машины я подумал: «Хорошо, если бы проблемы Широкова разрешились так же просто, как наша парковка».