Анонс матчей 3-го тура английской Премьер-Лиги от сайта ВсеПроСпорт

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вчера, 22:56

«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»

«Брайтон» в прошлом туре устроил настоящий погром «Ньюкаслу», отправив в его ворота три безответных гола. «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение в первом туре от «Кристал Пэлас», но исправятся ли «красные дьяволы» сегодня?

Прогноз на матч Брайтон – Манчестер Юнайтед.

«Кристал Пэлас» — «Эвертон»

«Эвертон» очень мощно начал сезон – «ириски» выиграли два первых матча и в данный момент находятся на втором месте в таблице. «Кристал Пэлас» также имеет шесть очков после двух туров, но какая из команд сегодня сможет продлить серию?

Прогноз на матч Кристал Пэлас – Эвертон.

«Вест Бромвич» — «Челси»

«Челси» в прошлом туре проиграл «Ливерпулю» на своем поле и оказался на 11-м месте в таблице. «Вест Бромвич» и вовсе потерпел два поражения кряду и замыкает таблицу, но ждать ли третьего поражения «дроздов» сегодня?

Прогноз на матч Вест Бромвич – Челси.

«Бернли» — «Саутгемптон»

«Саутгемптон» весьма неожиданно проиграл оба матча на старте и сейчас находится на предпоследнем месте в таблице. «Бернли» сыграл только один матч и проиграл сего «Лестеру». Какой из команд сегодня улыбнется удача?

Прогноз на матч Бернли – Саутгемптон.