Анонс матчей 3-го тура английской Премьер-Лиги от сайта ВсеПроСпорт

«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»
«Брайтон» в прошлом туре устроил настоящий погром «Ньюкаслу», отправив в его ворота три безответных гола. «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение в первом туре от «Кристал Пэлас», но исправятся ли «красные дьяволы» сегодня?
Прогноз на матч Брайтон – Манчестер Юнайтед.
«Кристал Пэлас» — «Эвертон»
«Эвертон» очень мощно начал сезон – «ириски» выиграли два первых матча и в данный момент находятся на втором месте в таблице. «Кристал Пэлас» также имеет шесть очков после двух туров, но какая из команд сегодня сможет продлить серию?
Прогноз на матч Кристал Пэлас – Эвертон.
«Вест Бромвич» — «Челси»
«Челси» в прошлом туре проиграл «Ливерпулю» на своем поле и оказался на 11-м месте в таблице. «Вест Бромвич» и вовсе потерпел два поражения кряду и замыкает таблицу, но ждать ли третьего поражения «дроздов» сегодня?
Прогноз на матч Вест Бромвич – Челси.
«Бернли» — «Саутгемптон»
«Саутгемптон» весьма неожиданно проиграл оба матча на старте и сейчас находится на предпоследнем месте в таблице. «Бернли» сыграл только один матч и проиграл сего «Лестеру». Какой из команд сегодня улыбнется удача?