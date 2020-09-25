Анонс матчей 2-го тура немецкой Бундеслиги от сайта ВсеПроСпорт

1601064022

вчера, 23:00

«Арминия» — «Кельн»

«Арминия» в первом туре играла с «Айнтрахтом» и считалась явным аутсайдером, но вырвала ничью 1:1 в гостях. «Кельн» дома проиграл 2:3 «Хоффенхайму» и опустился на 12-е место, но смогут ли сегодня «козлы» сыграть сильнее?

Прогноз на матч Арминия – Кельн.

«Аугсбург» — «Борусися» Дортмунд

«Аугсбург» в первом туре неожиданно обыграл в гостях «Унион» 3:2 и оказался на четвертом месте в таблице. У «Боруссии» был более серьезный соперник в виде одноклубников из Менхенгладбаха и «шмели» выиграли со счетом 3:2, но ждать ли очередной победы фаворита?

Прогноз на матч Аугсбург – Боруссия Дортмунд.

«Байер» — «Лейпциг»

Центральный матч игрового дня. «Байер» не смог в первом туре добыть победу и даже забить, сыграв по нулям с «Вольфсбургом». «Лейпциг» свой матч у «Майнца» уверенно выиграл, но чего ждать от «быков» в Леверкузене?

Прогноз на матч Байер – Лейпциг.

«Боруссия» Менхенгладбах – «Унион»

«Боруссия» в первом туре крупно проиграла одноклубникам из Дортмунда и сейчас находится на предпоследнем месте в таблице. Смогут ли «жеребята» сегодня сыграть сильнее и обыграть кризисный «Унион»?

Прогноз на матч Боруссия Менхенгладбах – Унион.

«Майнц» — «Штутгарт»

«Майнц» в первом туре не смог ничего противопоставить «Лейпцигу», уступив 1:3 в гостях. «Штутгарт» тоже свой первый матч проиграл – «швабы» 2:3 дома уступили «Фрайбургу». Кому сегодня суждено будет взять очки?

Прогноз на матч Майнц – Штутгарт.

«Шальке» — «Вердер»

«Шальке» не может победить в чемпионате с января, в первом туре «горняки» получили восемь голов от «Баварии». «Вердер» свой первый матч чемпионата тоже проиграл дома 1:4 «Герте», но ждать ли очередного поражения «музыкантов» сегодня?

Прогноз на матч Шальке – Вердер.