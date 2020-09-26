Анонс матчей 3-го тура испанской Примеры от сайта ВсеПроСпорт

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сегодня, 00:35

«Алавес» — «Хетафе»

«Алавес» оба матча на старте сезона проиграл и находится в данный момент на предпоследнем месте в таблице. «Хетафе» пока сыграл только один матч и выиграл его у «Осасуны», но смогут ли «синие» и сегодня замахнуться на три очка?

Прогноз на матч Алавес – Хетафе.

«Валенсия» — «Уэска»

«Валенсия» в последнем туре оступилась и проиграла 1:2 «Сельте», не сумев подняться выше пятого места в таблице. «Уэска» и вовсе еще не побеждала в чемпионате, набрав в двух матчах один балл, но смогут ли хозяева продлить неудачную серию соперника?

Прогноз на матч Валенсия – Уэска.

«Эльче» — «Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» провел уже два матча в чемпионате и оба сыграл вничью, расположившись на девятом месте в таблице. Смогут ли баски добыть свою первую победу в чемпионате над новичком элиты «Эльче»?

Прогноз на матч Эльче – Реал Сосьедад.

«Бетис» — «Реал» Мадрид

«Реал» сыграл пока только один матч и потерпел в нем неудачу, расписав нулевую ничью с «Реалом Сосьедадом». «Бетис» оба своих матча выиграл и сейчас идет на втором месте в таблице, но по силам ли хозяевам зацепиться за очки сегодня?

Прогноз на матч Бетис – Реал Мадрид.