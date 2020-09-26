Анонс матчей 2-го тура итальянской Серии А от сайта ВсеПроСпорт

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сегодня, 00:38

«Торино» — «Аталанта»

«Торино» начал сезон неудачно, проиграв в гостях 0:1 «Фиорентине». «Аталанта» в прошлом сезоне катком прошлась по «быкам», обыграв их 7:0 в Турине, но ждать ли легкой победы гостей и сегодня?

Прогноз на матч Торино – Аталанта.

«Кальяри» — «Лацио»

«Кальяри» в первом туре сыграл неплохо, отобрав очки у «Сассуоло» в гостях. «Лацио» пропускал первый тур, но смогут ли римляне добыть победу сегодня, или «Кальяри» прервет серию из четырех поражений кряду от «орлов»?

Прогноз на матч Кальяри – Лацио.

«Сампдория» — «Беневенто»

«Сампдория» в первом туре проиграла крупно «Ювентусу», пропустив три гола. «Беневенто» свой первый матч после возвращения в элиту проведет сегодня, но смогут ли «ведьмы» удивить соперника, или фаворит возьмет легкие три очка?

Прогноз на матч Сампдория – Беневенто.

«Интер» — «Фиорентина»

Центральный матч игрового дня. «Фиорентина» в первом туре добыла победу в непростом матче с «Торино», забив один единственный гол. Смогут ли «фиалки» развить успех, или же «Интер» не позволит гостям даже мечтать об очках?

Прогноз на матч Интер – Фиорентина.