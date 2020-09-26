Обзор матча Ростов — Маккаби хайфа.

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вчера, 12:06

Во всех видах деятельности люди делятся на любителей и профессионалов. Действия любителей не предсказуемы, ни только для окружающих, но и для них самих. Иногда любители входят в историю, совершив один раз в жизни что-нибудь гениальное (Алябьев), но постоянно поддерживать такой высокий уровень творчества они не в состоянии. Многие любители по молодости подают большие надежды, но профессионалами становятся единицы. Любители не бросают своего увлечения и находят в жизни нишу для его реализации, а профессионалы превращают своё любимое занятие в дело всей жизни (Зыкина, Ротару, Лев Толстой).

В отношении к футболу такое разделение происходит удивительным образом. Имеются профессиональные команды, а любителями являются зрители, те кто когда-то играл, кто сейчас играет или тот, кто мечтал играть, но не получилось. Узнали? Это мы болельщики. Что нас никогда не покидает, так это любительский подход к оценке игры футболистов и квалификации тренеров. Нам подавай только ежедневные победы, громкую музыку и мороженное, как детям. Некоторые профессионалы тоже долго остаются детьми (Павлюченко, Аршавин, Дзюба). Они в каждой игре всегда нацелены на то, чтобы выложится до конца. Поэтому первые два не удержались в английских клубах, а Дзюба в каждом матче хочет «получить золотой мяч», не дозируя свои физические нагрузки, и этим сокращает срок своей футбольной карьеры. Дзюба в нападении, Дзюба в полузащите, и это в 32 года! Судьба Бобби Чарльтона ему не светит.

Профессионал это не значит, что ты обязательно находишься в штате — это философия жизни. Меня, как журналиста любителя тоже подхватывает «ветер странствий». Хочется переплюнуть профессионалов, но в какой-то момент, когда мою хорошую статью оценили в 1, я понял, что с детскими мотивами надо кончать потому, что взяв завышенную планку я долго не удержусь на её уровне, выдохнусь и начну нести ахинею, выдавая её за оригинальность. Выше сказанное относится и к тренерам ( Юран, Новиков, Аленичев, Слуцкий). В отношении их неплохо вспомнить великолепный афоризм французского дипломата Талейрана « В политике, как и в жизни, нельзя желать невозможного». Хороший тренер ставит перед командой те задачи, которые ей по силам в настоящий момент.

В плане профессионализма за последние годы очень сильно прибавил Валерий Карпин. Я просмотрел последний матч Ростова и Маккаби хайфа. На поле его команда смотрелась сильным коллективом, с хорошо подобранными на свои позиции игроками, сыгранными, спокойными, хладнокровными и дисциплинированными. Физически израильтяне смотрелись свежее, поэтому ростовчане умело преодолевали средину поля длинными передачами. Чувствовалось, что нападающие Ростова находятся не в форме, поэтому тактика в нападении строилась на длинных навесах в штрафную. В первой половине матча таких передач я насчитал около двенадцати, то есть каждую атаку.

Как учил меня один профессионал, такие передачи не продуктивны и об этом знает каждый ученик ФШМ потому, что нападающий в штрафной площади находится в невыгодном положении, спиной к воротам, не видя ни ворот, ни вратаря, ни защитников. В таких случаях нападающий бьёт головой только интуитивно чувствуя ворота . Тем не менее, одну из таких передач очень удачно поймал на ногу Шомуродов и щёчкой отправил мяч в сетку. Остальные навесы в штрафную, лишь, губили атаку за атакой потому, что Шомуродов, далеко не Дзюба, а дойти до линии ворот и отдать его нападающему, стоящему лицом к воротам, было некому.

Стратегию и тактику игры Карпин выбрал абсолютно правильную. На этом основании можно признать Валерия Карпина одним из лучших тренеров РПЛ . Однако мои симпатии , как болельщика, на стороне Слуцкого, Аленичева и Юрана. По этому поводу можно процитировать Горького «Безумству храбрых поём мы песни!». Без таких тренеров футбол был бы не интересным и скучным зрелищем. Карпин тоже не против подключиться к группе мечтателей и энтузиастов, но только виртуально, в реальности для этого необходимо иметь хорошее финансирование, которым Ростов сегодня похвастаться не может.

Вы скажете, а как же прогресс. Поэтому поводу великие люди, поспорившие между собой в прошлом столетии, так и не пришли при жизни к общему мнению. Две противоположные точки зрения по этой проблеме высказывали Ленин и Вальтер Скотт. Ленин считал ум дальновидностью и направлял людей к построению того, чего никогда не было, но казалось светлым и привлекательным будущим человечества. Вальтер в романе, посвящённому Марии Стюарт, высказался более прагматично «Умный живёт настоящим, а дурак будущим». На мой взгляд истина лежит где-то посредине. Остаётся неизвестным совсем маленький пустячок, определить, где находится середина.

Это лирика. В реальности всё просто. Завтра Ростов встречается с тульским Арсеналом, который в этом сезоне показывает зрелый футбол под руководством талантливого тренера Сергея Подпалого. Правда, атакующее звено команды оружейников ослаблено отсутствием Лисового. Когда он очутился в московском Динамо, я подумал, неужели в Арсенале такая длинная скамейка, а потом догадался. Подпалый рассудил правильно, в команде не должно быть неуравновешенных футболистов, какими бы талантами они ни обладали. Смелый и мудрый шаг. Посмотрим, как это скажется на поведении и результатах действий его подопечных. Успехов обеим командам.