Анонс матчей 3-го тура испанской Примеры от сайта ВсеПроСпорт

«Осасуна» — «Леванте»
«Осасуна» в первом туре обыграла 2:0 «Кадис», но развить успех не удалось – в прошлом туре случилось поражение 0:1 от «Хетафе». «Леванте» сыграл один матч и проиграл его 2:4 «Валенсии», но сумеют ли «лягушки» сегодня сыграть успешнее?
Прогноз на матч Осасуна – Леванте.
«Эйбар» — «Атлетик»
«Эйбар» на чстарте сезона еще не побеждал – «оружейники» в двух турах смогли взять всего одно очко. «Атлетик» свой матч в чемпионате проиграл 0:2 «Гранаде» и оказался на предпоследнем месте в таблице, но продлит ли неудачную серию гостей «Эйбар»?
Прогноз на матч Эайбар – Атлетик.
«Атлетико» — «Гранада»
«Атлетико» еще не провел ни одного матча в чемпионате, два тура «матрасники» пропускали. Между собой команды играли 15 раз и «Гранада» ни разу не побеждала, но продолжится ли эта серия и сегодня?
Прогноз на матч Атлетико – Гранада.
«Вальядолид» — «Сельта»
«Вальядолид» провел уже два тура в чемпионате, но ни в одном из них победить не смог, имея в активе один балл. «Сельта» стартовала куда удачнее – с четырьмя очками она находится на седьмом месте в таблице, но удастся ли гостям подняться еще выше по итогам предстоящей встречи?
Прогноз на матч Вальядолид – Сельта.
«Кадис» — «Севилья»
«Кадис» безнадежно проиграл «Осасуне» в первом туре, но уже в следующем матче исправился, обыграв 2:0 «Уэску». «Севилья» на неделе проиграла «Баварии» в Суперкубке УЕФА и потратила там массу сил, но воспользуются ли этим хозяева?
Прогноз на матч Кадис – Севилья.
«Барселона» — «Вильярреал»
Центральный матч тура. «Барселона» в прошлом сезоне упустила титул и сменила главного тренера, также серьезно клуб обновился на трансферах. «Вильярреал» набрал в двух турах чемпионата четыре очка, но продолжится ли его удачная серия сегодня?