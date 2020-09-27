Анонс матчей 3-го тура испанской Примеры от сайта ВсеПроСпорт

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27 сентября 2020, 02:21

«Осасуна» — «Леванте»

«Осасуна» в первом туре обыграла 2:0 «Кадис», но развить успех не удалось – в прошлом туре случилось поражение 0:1 от «Хетафе». «Леванте» сыграл один матч и проиграл его 2:4 «Валенсии», но сумеют ли «лягушки» сегодня сыграть успешнее?

Прогноз на матч Осасуна – Леванте.

«Эйбар» — «Атлетик»

«Эйбар» на чстарте сезона еще не побеждал – «оружейники» в двух турах смогли взять всего одно очко. «Атлетик» свой матч в чемпионате проиграл 0:2 «Гранаде» и оказался на предпоследнем месте в таблице, но продлит ли неудачную серию гостей «Эйбар»?

Прогноз на матч Эайбар – Атлетик.

«Атлетико» — «Гранада»

«Атлетико» еще не провел ни одного матча в чемпионате, два тура «матрасники» пропускали. Между собой команды играли 15 раз и «Гранада» ни разу не побеждала, но продолжится ли эта серия и сегодня?

Прогноз на матч Атлетико – Гранада.

«Вальядолид» — «Сельта»

«Вальядолид» провел уже два тура в чемпионате, но ни в одном из них победить не смог, имея в активе один балл. «Сельта» стартовала куда удачнее – с четырьмя очками она находится на седьмом месте в таблице, но удастся ли гостям подняться еще выше по итогам предстоящей встречи?

Прогноз на матч Вальядолид – Сельта.

«Кадис» — «Севилья»

«Кадис» безнадежно проиграл «Осасуне» в первом туре, но уже в следующем матче исправился, обыграв 2:0 «Уэску». «Севилья» на неделе проиграла «Баварии» в Суперкубке УЕФА и потратила там массу сил, но воспользуются ли этим хозяева?

Прогноз на матч Кадис – Севилья.

«Барселона» — «Вильярреал»

Центральный матч тура. «Барселона» в прошлом сезоне упустила титул и сменила главного тренера, также серьезно клуб обновился на трансферах. «Вильярреал» набрал в двух турах чемпионата четыре очка, но продолжится ли его удачная серия сегодня?

Прогноз на матч Барселона – Вильярреал.