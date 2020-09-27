Анонс 3-го тура английской Премьер-Лиги от сайта ВсеПроСпорт

1601162651

27 сентября 2020, 02:24

«Шеффилд Юнайтед» — «Лидс»

«Лидс» лихо вернулся в Премьер-Лигу — в двух матчах он смог забить семь голов, но только один из них выиграть. «Шеффилд Юнайтед» оба своих матча проиграл всухую и находится в данный момент на предпоследнем месте в таблице, но случится ли очередное поражение сегодня?

Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед – Лидс.

«Тоттенхэм»- «Ньюкасл»

«Тоттенхэм» в прошлом туре сыграл отлично, сумев забить пять голов «Саутгемптону» и выиграть матч. «Ньюкасл» выиграл в первом туре у «Вест Хэма», но в прошлом матче был разгромлен «Брайтоном». Ждать ли очередной победы от «шпор»?

Прогноз на матч Тоттенхэм – Ньюкасл.

«Манчестер Сити» — «Лестер»

Центральный матч тура. «Манчестер Сити» сыграл только один матч в чемпионате и выиграл его у «Вулверхэмптона». «Лестер» оба своих матча выиграл и расположился на втором месте в таблице, но смогут ли «лисы» замахнуться и на третью победу?

Прогноз на матч Манчестер Сити — Лестер.

«Вест Хэм» — «Вулверхэмптон»

«Вест Хэм» оба матча на старте проиграл и оказался на 18-м месте в таблице. «Вулверхэмптон» обыграл в первом туре «Шеффилд Юнайтед» и пока это единственная победа в активе «волков». Смогут ли сегодня хозяева прервать полосу неудач?

Прогноз на матч Вест Хэм – Вулверхэмптон.