ЦСКА — «Локомотив»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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27 сентября 2020, 02:28

ЦСКА

ЦСКА вполне солидно провел стартовый отрезок чемпионата, хоть и идеальным он не вышел – команда Виктора Гончаренко к девятому туру подходит на третьей строчке в таблице. От лидера «Спартака», который свой матч в текущем туре уже выиграл у «Тамбова», «армейцев» отделяет три балла, второй «Зенит» находится на расстоянии одного очка.

Пока не понятно, сумеет ли ЦСКА включиться в чемпионскую гонку, но на вторую строчку «армейцы» наверняка замахнуться способны. После ряда неудачных поединков, ЦСКА вновь набрал мощный ход – в последнем туре удалось без особого труда обыграть со счетом 1:0 «Уфу», эта победа стала третьей кряду и уже пятой в сезоне, в таком темпе «армейцам» вполне по плечу решать самые серьезные задачи.

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Локомотив

«Локомотив», в отличие от своего сегодняшнего соперника, провалил стартовый отрезок чемпионата. Команда Марко Николича в восьми поединках набрала 12 баллов, с которыми и располагается в данный момент на восьмой строчке в таблице.

Вряд ли «железнодорожники» уже отказались от борьбы за путевку в Лигу Чемпионов – до второго «Зенита» не хватает пяти баллов, такой гандикап надежду еще оставляет. Однако при этом «Локо» нестабилен и кадровые потери серьезно сказываются на результатах – к последнему матчу с «Тамбовом» «железнодорожники» подходили с серией из пяти матчей без побед.

Тем не менее «Локомотиву» удалось прервать затяжную полосу неудач – победа 1:0 получилась достаточно скромной по счету, но весьма убедительной по содержанию, благодаря трем очкам удалось продвинуться по таблице.

Статистика

ЦСКА выиграл три последних матча

Только в одном из трех последних матчей ЦСКА пропускал

Только в одном из шести последних матчей «Локомотив» сумел победить

Прогноз