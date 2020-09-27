«Рома» – «Ювентус»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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27 сентября 2020, 02:31

Рома

«Рома» в прошлом сезоне не смогла выполнить поставленных задач – команда Паулу Фонсеки явно стремилась добыть путевку в Лигу Чемпионов, но не вышло. На финишном отрезке чемпионата римляне даже не являлись претендентом на место в первой четверке, лидирующая группа еще в конце первого круга ушла в серьезный отрыв и финишировали «волки» пятыми.

Скандалом закончился поединок первого тура нового сезона, где «Рома» встречалась с «Вероной» в гостях. Встреча закончилась нулевой ничьей, но из-за досадной ошибки в регистрации игроков на турнир, римляне лишились этого балла, им было присуждено техническое поражение 0:3, опустившее их на 18-е место в таблице.

В том поединке успел дебютировать за «Рому» испанец Педро, который перешел в статусе свободного агента из «Челси».

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Ювентус

«Ювентус» в прошлом сезоне в Серии А полностью оправдал прогнозы болельщиков – команда, возглавляемая на тот момент Маурицио Сарри, выиграла в очередной раз чемпионский титул. Однако, это был единственный титул «старой синьоры» в сезоне – в Суперкубке Италии «Юве» уступил «Лацио», в Кубке Италии оказался сильнее «Наполи».

Последней каплей для руководства «Ювентуса» стал вылет команды из Лиги Чемпионов от «Лиона», после этого судьба Сарри была предрешена. Доверили коллектив Андреа Пирло, под которого знатно «почистили» состав, избавившись от ряда возрастных игроков. Кроме бразильца Артура, пришедшего из «Барселоны», а также Деян Кулусевски, выкупленного из «Пармы», команду пополнил старый добрый знакомый Альваро Мората.

В первом туре чемпионата дебютировать удалось только шведскому новичку, именно он и забил первый гол в поединке с «Сампдорией». Встреча в и итоге закончилась победой «Ювентуса» со счетом 3:0, благодаря ей он оказался на втором месте в таблице.

Статистика

В последних семи матчах «Рома» потерпела четыре поражения от «Ювентуса», выиграл всего два раза

Только в одном из 11 последних матчей между командами в Риме забивалось более трех голов

В каждом из шести последних домашних матчей «Рома» пропускала

Прогноз

Прогноз на матч Рома – Ювентус.