Больничный или техническое поражение, вот в чём вопрос?

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вчера, 18:35

Начну с места в карьер, чтобы не тянуть время. Тамбов — Спартак. 0:2 По счёту казалось бы, что Спартак уверенно доказал, что тамбовский волк ему не товарищ, а по игре нет. Он играл невразумительно и сумбурно во всех линиях. Такого слабого противника надо обыгрывать на классе, а класса нет. Слишком много потрачено сил и движений. А с такой защитой о медалях чемпионата можно даже не мечтать. Кокорин неудачно вошёл в игру. Он разрушил привычные наигранные связи в атаке. Необходимо время, которое поставит все точки над и. В Сочи он мог быть единоличным лидером, а в Спартаке это ему не снится. Пока Сашу можно выпускать на поле только в играх против слабых команд, чтобы безболезненно набирал игровую форму. Чувствуется большая неуверенность в его действиях, засиделся. Надо забить хотя бы один гол и тогда мы сможем увидеть настоящего Кокорина

Не могу ни заметить, что в Спартаке создаётся уникальная ситуация, когда два игрока европейского уровня, Кокорин и Соболев, шлифуют скамейку запасных, а владельцы команды думают о приобретении новых. Может стоит отдать их в аренду Челси или Милану, как Вам кажется? По моему это стоящая идея.

Сочи — Краснодар 1:1. «Курортники» применили оригинальную домашнюю заготовку в защите при розыгрыше штрафного. Один защитник, лёжа на газоне закрывает свободное пространство сзади под прыгающей стенкой. Эта хитрость , даже шитая белыми нитками, позволила нейтрализовать один очень опасный удар по воротам из стандартного положения. В остальном преимущество игроков Краснодара было подавляющим. Они просто не хотели забивать мячи. Их игра мне очень понравилась, тактически грамотная, быстрая, размашистая, техничная. Думаю, что скоро краснодарцы потеснят ЦСКА и Спартак в тройке лидеров чемпионата. Вопрос только в том, какую задачу они ставят в этом сезоне. Играть на два фронта очень трудно.

Зенит — Уфа. Татарстан «не выдержит двоих» и нам остаётся только сожалеть, что такой второй достался перспективному и амбициозному тренеру Евсееву. Пока, как говорится, выше головы не прыгнешь. Первый гол был пропущен из-за грубой ошибки защитников или неправильной установки тренера. Три защитника блокировали Дзюбу и оставили одного Сердара. В игре против Зенита все команды наступают на одни и те же грабли. Садятся в глухую защиту, против лучшего в Европе нападения и самой техничной команды России. В игре с Зенитом все команды РПЛ обречены на проигрыш, поэтому надо играть в открытый футбол, подтягивая свою технику в единоборстве с сильным противником. Учиться никогда не поздно и не зазорно. Стыдно опускать руки, как это сделали уфимцы, превратившие матч в «поле», красочно описанное Карло Коллоди в детской сказке «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы», известное в России, как в переделке Алексея Толстого под названием «Золотой ключик или приключение Буратино».

Кстати не напоминает ли вам действия Карабаса Барабаса в качестве наказания своим артистам, решение деятелей РФС наказывать команды, в которых кто-то из игроков, возможно, заболел ковидом 19( мы это точно не знаем) или по другим санитарным показаниям в связи опасной эпид-обстановкой в мире и в частности России, приравнивать к прогулу. На любом производстве, даже в космической области при остановке производства по решению санитарных органов не считают такую этот факт забастовкой. А РФС точно в такой же ситуации засчитывает командам техническое поражение. Неужели так трудно перенести матч на другую дату, ведь футболисты не виноваты в том, что они не вышли на игру по уважительной причине. Чего РФС ждёт, пока УЕФА посоветует им принимать такое решение?! Футболисты и так оказались в тяжёлом положении. Проводить соревнования во время эпидемии, это большой риск, как для футболистов, так и болельщиков, присутствующих на стадионе. Всё это кончится тем, что заболевшие футболисты или технический персонал команды будут скрывать инфицированность, подвергая опасности себя и окружающих их лиц. Нисколько не удивляет то, что санкциям не подвергаются ведущие клубы. Я даже подумал, зачем футболистам делать прививки от короновируса. Достаточно войти в тройку лидеров и ни какая зараза к ним не пристанет.

Шестичасовой электричкой я довольно быстро добрался до Тулы. Чистенький провинциальный городок. Историческим хламом я никогда не интересовался, потому посетил заведение , в котором пили пиво Глеб Успенский и Вениамин Вересаев, посидел на лавочке, где обдумывал сюжеты своих сатирических новел Салтыков Щедрин и прошёлся мимо Фтбольной Академии Аленичева. Впечатление — то что надо. Уютный тульский стадион европейского качества оставил приятные воспоминания

Я выбрал этот матч, так как ждал бескомпромиссной борьбы между Ростовом, которому отступать, вроде бы, некуда и Арсеналом, который небезосновательно рвётся в пятёрку сильнейших. В ней под вопросом только одно место — пятое, а претендентов на него тоже пять Локомотив, Ростов, Динамо, Рубин и Арсенал. В начале первого тайма соперники обменялись быстрыми голами и предложили друг другу потный прессинг по всему полю. Жесткая игра на английский манер не понравилась судье ион начал раздавать жёлтые карточки налево и направо. Игру неожиданно «сделал» свеженький Касимото, забив два красивых гола в ворота Арсенала. Особенно красив был второй гол. Кито, находясь спиной к воротам, не глядя послал мяч в ближний угол. Во втором тайме Ростов, как в матче с Маккаби хайфа остановился. Шомуродова надо было вообще выносить с поля, вместе с Ионовым и Карпин их заменл, хотя это можно было сделать раньше. Взломать плотную, эшелонированную оборону ростовчан можно было только подачами в штрафную с флагов от вратарской линии или дриблингом, в надежде на нарушение правил и пенальти. Подуставший Арсенал откровенно растерялся, не ожидав, что Ростов будет играть с ним защите. Однако на добавленной минуте Мохаммед Кадири забил-таки гол, ударив из очень неудобного положения впритирку со штангой 2:3. Большего Арсеналу сделать не удалось.