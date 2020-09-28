Наш Локомотив стоит на запасном пути, но готов тронуться с места, если его подтолкнуть.

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вчера, 10:30

Прочитал несколько обзоров матча ЦСКА — Локомотив и понял, что к чему. Все печатные и интернет-издания, пишущие о футболе имеют московскую прописку. Никто из авторов не хочет или не может осветить матч по существу. Все отделываются ничего не значащими фразами и тенденциозным причмокиванием языком, похваливая, но в меру, любую московскую команду при минимальном её успехе.

С одной стороны это неплохо; поднимает настроение и жизненный тонус игроков и болельщиков, с другой стороны расхолаживает игроков и вызывает у знатоков футбола недоумение и сомнение в компетенции спортивных журналистов этих изданий. У меня создаётся впечатление, что редакционная политика состоит в информационной опеке этих команд, создавая им цветущий пиар или сглаживая их игровые неудачи. То они великие мастера футбола, то жертвы некорректного судейства. Иногда доходит до абсурда, в виде травли опытных судей.

Судья это обычный человек. Он может и потому ошибается, а в понимании журналистов судья не человек, а компьютерный робот. Вспомните шумиху вокруг матча Спартак — Сочи. Ну и что? Дальнейшие события показали, что отечественный футбол стал самым грубым в Европе. Количество жёлтых и красных карточек зашкаливает. А кто же пострадал за такое положение в футболе? — Тот, кто первый начал бороться с этим злом. Пресса молчит. А почему молчит? Потому, что стыдно за свои близорукие оценки, необоснованные претензии и смещение акцентов общественного мнения в сторону своих симпатий. Такая логика называется эмоциональной или женской логикой. Её суть заключается в следующем. Я хочу, чтобы это так было, значит он так и есть. К сожалению женщин и футбольных экспертов в жизни так не бывает.

Главными событием вчерашнего дня был другой матч, настоящее спортивное сражение между Ростовом и тульским Арсеналом. Были забиты самые красивые голы тура, а внимание прессы приковано к серенькому матчу одного из лидеров с одним из аутсайдеров, московским Локомотивом. Если бы ни победа над ЦСКА , Локо очутился в весьма неприглядной компании неудачников чемпионата. Матч не представлял спортивного интереса потому, что Локомотив в этом сезоне далеко не блещет, ни спортивным настроем на игру, ни мастерством, проедая наследство, оставленное Сёминым по завещанию. Из-за отсутствие скорости, воли к победе, команда сегодня способна только перекидывать мяч друг другу в середине поля. Победы возможны только в том случае, если их противники передвигаются со скоростью беременной «черепахи» или результат матча по каким то причинам их соперников не интересует.

Чаще всего это объясняется запланированным снижением игровой активности в связи с необходимостью дать физический и психологический отдых футболистам после напряжённого цикла игр. Этого я ожидал от ЦСКА и не ошибся. Команда ставит перед собой высокие цели и знает, что одним «махом побивахом», как это делал храбрый портняжка в известной сказке Андерсена, успеха не добьёшься.

Локомотив воспользовался этой паузой и взял свои три очка. О Смолове. Учитывая травму приводящей мышцы левого бедра, он не может играть в быстром темпе. Возможно, я ошибаюсь, но ничем другим нельзя объяснить его полную пассивность в играх сборной России, начиная с прошлого чемпионата мира и клубе. Уверен, что таких «отпускных» матчей в дальнейшем вряд ли много появится, а других нападающих в московском Локомотиве нет. Однако при всём моём скептицизме потенциал в команде есть.

Невооружённым глазом видно что футболисты находятся в спячке, после ухода Сёмина, а Марко Николич для них не является авторитетом и вряд ли его мнение ещё долгое время будет приниматься в расчёт. Руководству Локомотива следует, попытаться встряхнуть игроков, взяв пример с Федуна. Только не демаршем и давлением на судей, а пошерстить кошельки игроков, привыкших без должной отдачи проедать бюджетные деньги.

Очень интересно было смотреть футбольный матч между многострадальным новичком высшей лиги Ротором, который борется в основном ни с футбольными клубами РПЛ , а с коварными происками фортуны в виде санитарных санкций и никак не обретёт так необходимое команде спокойствие и устойчивый спортивный и тренировочный ритм. Конечно, ловить ему было нечего в игре с Рубином , который в руках опытного «ювелира», вечно недовольного, Леонида Викторовича Слуцкого заблистал в этом игровом сезоне молодым задором, желанием побеждать, не взирая на авторитеты, и вполне может претендовать на место в четвёрке лидеров. Ротор играл грамотно, но пока неубедительно.

Казанцы вместо чапаевских наскоков, которые они демонстрировали в матче со Спартаком, планомерно наращивали давление на оборону противника, дорожили мячом и профессионально распорядились голевыми моментами, искусно и хладнокровно, забивая гол за голом, довели счёт до разгромного. Для классной команды необходимо иметь хорошую оборонительную линию. Вряд ли Рубину удастся «проехать» на создании искусственного положения вне игры, которое он удачно использовал в игре против московского Динамо.

Такая тактика защиты была опровергнута ещё во времена, когда блистало киевское Динамо. Противоядие заключалось в следующем. Бышовец маячил перед защитником в центре поля, находясь в метре перед ним. Казалось бы, у защитника есть преимущество в расстоянии. Но это не так. Преимущество было на стороне нападающего, он мог разогнаться и уже на скорости проскочить своего визави. Второе преимущество Бышовца было в том, что он точно знал, куда его партнёр по команде сделает длинный пас, а защитнику, чтобы определить, по какой траектории полетит мяч, необходимо время в одну, две десятых секунды после удара. В спринте одна десятая это целая вечность и поэтому Бышовец успевал убежать о защитника, а остальное было делом техники, в которой ему ещё много лет не будет равных.

Сегодня нет таких быстрых нападающих, но и скоростных защитников тоже нет, а преимущество во времени осталось тем-же, да и судьи нынче не так щепетильны, как в прошлом Они могут не заметить или сделать вид, что не заметили, и тогда пиши пропало. На этом заканчиваю. Будем смотреть футбол дальше.