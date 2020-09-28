«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 15:21

Реал Сосьедад

«Реал Сосьедад» по итогам минувшего сезона получил шестое место и путевку в групповой этап Лиги Европы. «Королевский» за 38 туров записал в актив 16 побед и восемь матчей завершил миром, что принесло 56 очков. Примечательно, что цена каждого набранного балла равняется количеству забитых командой мячей. Из 56 голов 11 на счету Виллиана Жозе и 10 на совести Оярсабаля.

Летом команду покинул Диего Льоренте, которого продали за 20 миллионов в «Лидс». Из Англии приехал хавбек «Манчестер Сити» Давид Силва в качестве свободного агента.

Старт нового первенства для басков можно назвать удачным – две ничьи на старте с «Вальядолидом» (1:1) и «Реалом Мадрид» (0:0). В минувшую субботу «бело-голубые» на выезде легко переиграли «Эльче» (3:0).

Сегодня не смогут сыграть Ильяраменди, Сангальи, Сола, Гуриди и Субельдиа. Под вопросом выход на поле Салдуа.

Качественную линию на этот поединок предлагает БК Винлайн, скачать приложение можно по ссылке.

Валенсия

Шестикратный чемпион и восьмикратный обладатель Кубка Испании уступил в прошлом сезоне своему сегодняшнему противнику всего три балла и остановился на девятой позиции. Постоянные смены в руководстве клуба ни к чему хорошему не привели и провал на финише сезона лишил команду права выступить на европейской арене.

Впрочем, теперь «Валенсия» имеет возможность уделить максимальное внимание именно домашнему чемпионату и Кубку Короля. Летом состав команды покинули Ферран Торрес, который переехал в «Манчестер Сити» за 23 миллиона евро, Родриго перешел в «Лидс» (30 млн) и Франкис Коклен за 6,5 миллиона перешел в «Вильярреал».

Новый сезон подопечные Хави Гарсии начали с победы над «Леванте» (4:2), но уже во втором туре уступили «Сельте» (1:2). В минувшую субботу «оранжевые» потеряли очки с «Уэской» (0:0), на что мы давали прогноз.

В лазарете команды Мангаля, Паулиста и Солер.

Статистика

«Реал Сосьедад» проиграл только 1 из 10 последних матчей

«Валенсия» выиграла 3 из 6 последних очных матчей

В 3 из 4 последних матчей было забито не более двух мячей

Последний личный матч завершился победой «Реала Сосьедад» (3:0)

Прогноз

Прогноз на матч Реал Сосьедад — Валенсия.