«Динамо» Киев — «Гент»:прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 15:24

Динамо Киев

«Динамо» в прошлом сезоне не являлось претендентом на титул, донецкий «Шахтер» сходу ушел в серьезный отрыв и на финише чемпионата киевляне вынуждены были сражаться за вторую строчку. Такой расклад не устроил руководство клуба и летом команду возглавил Мирча Луческу – опытный специалист призван поставить команде игру и сбалансировать состав.

Главной задачей «Динамо» является проход в групповой этап Лиги Чемпионов, куда «бело-синие» не могут пробиться на протяжении трех лет – до цели осталось сделать один шаг. Первым соперником киевлян был вице-чемпион Нидерландов в лице АЗ , его удалось обыграть со счетом 2:0 в Киеве.

В первом матче Лиги Чемпионов с «Гентом» «динамовцам» здорово помогло удаление Романа Безуса, в меньшинстве «буйволы» не смогли долго сопротивляться. Что касается чемпионата Украины, то «Динамо» после четырех туров лидирует в таблице с 10 очками, опережая донецкий «Шахтер» на два балла.

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Гент

«Гент» прошлый сезон провел на очень высоком уровне – на момент остановки чемпионата «буйволы» находились на второй строчке в таблице, получив право сыграть в квалификации Лиги Чемпионов. Однако, на старте нового сезона руководство клуба устроило тренерскую чехарду, которая внесла серьезный дисбаланс с игру команды, но первого соперника в Лиге Чемпионов «буйволы» прошли.

С венским «Рапидом» серьезных проблем не было – «Гент» дважды забил и пропустил только раз в ответ. Домашний поединок с «Динамо» стал провальным – в первой половине встречи вице-чемпион Бельгии еще сопротивлялся, но оставшись в меньшинстве расклеился окончательно, уступив 1:2 и серьезно усложнил задачу.

В чемпионате Бельгии у «Гента» также есть серьезные проблемы – после семи туров он 15-й в таблице и от зоны вылета отрывается всего на три очка.

Статистика

Трижды команды играли между собой и только в одном из этих матчей не смогли обменяться голами

В каждом из шести последних матчей «Гент» забивал

Только в одном из трех последних матчей «Динамо» не пропускало

Прогноз

Прогноз на матч Динамо Киев – Гент.