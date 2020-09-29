«Бавария» — «Боруссия» Дортмунд: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 19:57

Бавария

«Бавария» в прошлом сезоне выиграла все турниры, в которых принимала участие, забив огромное количество голов и сотворив массу разгромов. Очередной трофей команда Ханса-Дитера Флика добыла на прошлой неделе – в Суперкубке УЕФА она обыграла «Севилью». Несмотря на ничью 1:1 в основное время, «Бавария» без труда дожала «нервионцев» в экстра-таймах и взяла титул.

Отыгранные 120 минут бесследно не прошли – Флик на матч чемпионата с «Хоффенхаймом» вынужден был задействовать ротацию, что обернулось катастрофой. Под руководством племянника Ули Хенесса Себастьяна «деревенские» разгромили чемпиона Германии со счетом 4:1 – вышедшие на замену Левандовский, Горетцка и Коман ничем уже помочь команде не смогли.

В данный момент «Бавария» занимает лишь седьмое место в таблице с тремя очками, также прервалась ее серия без поражений, насчитывавшая на тот момент 32 матча во всех турнирах.

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Боруссия Д

«Боруссия» в прошлом сезоне не смогла составить серьезной конкуренции «Баварии» — «шмели» лишь предпринимали робкие попытки обойти конкурента, но продлилось это не долго. Летом команда Люсьена Фавра усилилась, и в первом туре чемпионата сыграла более чем достойно, не заметив одноклубников из Менхенгладбаха.

Победа со счетом 3:0 над «жеребятами», а также разгром 5:0 «Дуйсбурга» в Кубке Германии оставляли «Аугсбургу» минимум шансов на успех во втором туре. Однако, вопреки всем прогнозам, «фуггеры», регулярно отхватывавшие от «шмелей» по пять голов, воспрянули духом и не пропустили ни разу, забив при этом в ворота «Боруссии» дважды.

Поражение 0:2 опустило «шмелей» на 10-е место в таблице, но наверстать упущенное у них еще определенно будет шанс.

Статистика

Только в одном из пяти последних матчах на внутренней арене «Бавария» забивала менее трех голов

В двух последних матчах «Бавария» пропускала

Только в одном из трех последних матчей «Боруссия» забивала менее трех голов

Прогноз

Прогноз на матч Бавария – Боруссия Дортмунд.