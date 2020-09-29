Анонс матчей дня 30 сентября от сайта ВсеПроСпорт

ПАОК – «Краснодар»
«Краснодар» проводит не лучший сезон, но в первом матче «быки» сумели дома обыграть ПАОК. Сумеет ли «Краснодар» в Греции удержать нужное преимущество и оказаться в группе лиги Чемпионов, или «быков» ждет очередное фиаско?
Прогноз на матч ПАОК – Краснодар.
«Уэска» — «Атлетико»
«Уэска» крайне неудачно начала сезон – вернувшись в элиту, она не одержала ни одной победы в трех турах, набрав лишь два балла. «Атлетико» сыграл только один матч и выиграл его, но сумеют ли «матрасники» развить успех сегодня?
Прогноз на матч Уэска – Атлетико.
«Реал» Мадрид – «Вальядолид»
«Реал» в первом туре оступился, сумев набрать лишь один балл, но в прошлом туре «сливочные» добыли первую победу в сезоне. «Вальядолид» еще не побеждал в чемпионате и имеет всего два очка в активе, но продолжится ли эта серия сегодня?
Прогноз на матч Реал Мадрид – Вальядолид.
«Беневенто» — «Интер»
«Беневенто» лихо вернулся в Серию А, добыв волевую победу в гостях над «Сампдорией». «Интер» также свой матч выиграл, проигрывая не раз по ходу матча, но смогут ли «нерадзурри» сегодня взять очки более спокойно?
Прогноз на матч Беневенто – Интер.
«Лацио» — «Аталанта»
«Аталанта» продолжает традиции последних лет и в первом туре она в результативном матче со счетом 4:2 обыграла «Торино». «Лацио» свой матч выиграл у «Кальяри», но сумеют ли «орлы» развить успех в игре с более сильным соперником?