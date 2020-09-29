Анонс матчей дня 30 сентября от сайта ВсеПроСпорт

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вчера, 19:59

ПАОК – «Краснодар»

«Краснодар» проводит не лучший сезон, но в первом матче «быки» сумели дома обыграть ПАОК . Сумеет ли «Краснодар» в Греции удержать нужное преимущество и оказаться в группе лиги Чемпионов, или «быков» ждет очередное фиаско?

Прогноз на матч ПАОК – Краснодар.

«Уэска» — «Атлетико»

«Уэска» крайне неудачно начала сезон – вернувшись в элиту, она не одержала ни одной победы в трех турах, набрав лишь два балла. «Атлетико» сыграл только один матч и выиграл его, но сумеют ли «матрасники» развить успех сегодня?

Прогноз на матч Уэска – Атлетико.

«Реал» Мадрид – «Вальядолид»

«Реал» в первом туре оступился, сумев набрать лишь один балл, но в прошлом туре «сливочные» добыли первую победу в сезоне. «Вальядолид» еще не побеждал в чемпионате и имеет всего два очка в активе, но продолжится ли эта серия сегодня?

Прогноз на матч Реал Мадрид – Вальядолид.

«Беневенто» — «Интер»

«Беневенто» лихо вернулся в Серию А, добыв волевую победу в гостях над «Сампдорией». «Интер» также свой матч выиграл, проигрывая не раз по ходу матча, но смогут ли «нерадзурри» сегодня взять очки более спокойно?

Прогноз на матч Беневенто – Интер.

«Лацио» — «Аталанта»

«Аталанта» продолжает традиции последних лет и в первом туре она в результативном матче со счетом 4:2 обыграла «Торино». «Лацио» свой матч выиграл у «Кальяри», но сумеют ли «орлы» развить успех в игре с более сильным соперником?

Прогноз на матч Лацио – Аталанта.