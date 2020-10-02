Анонс матчей 3-го тура немецкой Бундеслиги от сайта ВсеПроСпорт

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вчера, 23:52

«Айнтрахт» — «Хоффенхайм»

«Айнтрахт» весело начал сезон – после двух туров «орлы» имеют четыре очка в активе и находятся на третьем месте в таблице. «Хоффенхайм» после двух туров имеет шесть очков и лидирует в таблице, но удержатся ли там «деревенские»?

Прогноз на матч Айнтрахт» — «Хоффенхайм».

«Боруссия» Дортмунд – «Фрайбург»

«Боруссия» в прошлом туре оступилась и проиграла 0:2 «Агусбургу», опустившись на 10-е место в таблице. «Фрафбург» еще не проигрывал в нынешнем сезоне и пока идет на пятом месте, но смогут ли «грифоны» вновь преподнести сюрприз «шмелям»?

Прогноз на матч Боруссия Дортмунд – Фрайбург.

«Вердер» — «Арминия»

«Вередр» стартовал с поражение от «Герты», но в прошлом туре реабилитировался и обыграл «Шальке». «Арминия» пока в таблице шестая, в пассиве новичка Бундеслиги нет ни одного поражения, но продолжится ли эта серия сегодня?

Прогноз на матч Вердер – Арминия.

«Кельн» — «Боруссия» Менхенгладбах

«Боруссия» проиграла в первом туре одноклубникам из Дортмунда, но и в поединке с «Унионом» победить не сомгла, набрав один балл. «Кельн» пока вообще очков не имеет – «Хоффенхайму» и «Арминии» «козлы» проиграли, но продолжится ли традиция в этом туре?

Прогноз на матч Кельн – Боруссия Менхенгладбах.

«Штутгарт» — «Байер»

«Байер» еще не имеет ни одной победы в чемпионате – с «Вольфсбургом» и «Лейпцигом» «фармацевты» взяли по одному баллу. «Штутгарт» в прошлом туре сотворил небольшую сенсацию, обыграв «Майнц», но смогут ли «швабы» удивить и «Байер»?

Прогноз на матч Штутгарт – Байер.

«Лейпциг» — «Шальке»

«Лейпциг» неплохо начал сезон – «быки» обыграли «Майнц» и расписали ничью с «Байером», расположившись на четвертом месте в таблице. «Шальке» проиграл всухую оба своих матча и остался без тренера, но продолжится ли падение «горняков»?

Прогноз на матч Лейпциг» — «Шальке».