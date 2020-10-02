Анонс матчей 5-го тура испанской Примеры от сайта ВсеПроСпорт

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вчера, 23:55

«Вальядолид» — «Эйбар»

«Вальядолид» проваливает старт сезона – сыграно уже четыре тура, а в активе клуба нет ни одной победы. «Эйбар» также еще не побеждал и находится на предпоследнем месте в таблице, но исправятся ли «оружейники» сегодня?

Прогноз на матч Вальядолид – Эйбар.

«Атлетико» — «Вильярреал»

«Атлетико» пока сыграло лишь два тура, в которых не смогло взять сто процентов очков – пока с четырьмя баллами «матрасники» 12-е в таблице. «Вильярреал» сыграл лучше и сейчас он находится на четвертом месте, но остановит ли гостей «Атлетико»?

Прогноз на матч Атлетико – Вильярреал.

«Реал Сосьедад» — «Хетафе»

«Реал Сосьедад» провалил финиш прошлого сезона, но и на старте нового выглядит невзрачно – пока баски лишь 10-е в таблице. «Хетафе» куда более успешно стартовал – после трех матчей «синие» имеют девять очков и возглавляют таблицу, но по силам ли им там удержаться?

Прогноз на матч Реал Сосьедад – Хетафе.

«Эльче» — «Уэска»

«Эльче» в прошлом туре одержал первую победу в чемпионате, переиграв 1:0 «Эйбар». «Уэска» пока не имеет в активе побед, но находится выше в таблице. Кому из аутсайдеров сегодня улыбнется удача?

Прогноз на матч Эльче – Уэска.

«Валенсия» — «Бетис»

«Валенсия» в целом неплохо стартовала – после четырех туров «летучие мыши» находятся на втором месте в таблице. «Бетис» стартовал скромнее и пока он седьмой, но два последних матча были проиграны, быть ли третьему поражению кряду?

Прогноз на матч Валенсия – Бетис.