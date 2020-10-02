Анонс матчей 4-го тура английской Премьер-Лиги от сайта ВсеПроСпорт

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вчера, 23:59

«Челси» — «Кристал Пэлас»

«Челси» в трех турах добыл всего одну победу и пока находится лишь на девятом месте в таблице. «Кристал Пэлас» с шестью очками шестой, но в прошлом туре «орлы» проиграли, но сумеет ли «Челси» вновь оставить гостей без очков?

Прогноз на матч Челси – Кристал Пэлас.

«Эвертон» — «Брайтон»

«Эвертон» мощно стартовал в чемпионате и после трех туров он третий в таблице. «Брайтон» пока лишь 12-й и в прошлом туре «чайки» потерпели уже второе поражение в сезоне, но соберутся ли они на битву с «ирисками»?

Прогноз на матч Эвертон – Брайтон.

«Лидс» — «Манчестер Сити»

«Лидс» стартовал с поражения от «Ливерпуля», но два следующих матча выиграл, поднявшись на седьмое место в таблице. «Манчестер Сити» проиграл в прошлом туре «Лестеру» и оказался на 13-м месте в таблице, но реабилитируются ли «горожане» сегодня?

Прогноз на матч Лидс – Манчестер Сити.

«Ньюкасл» — «Бернли»

«Ньюкасл» имеет после трех туров всего одну победу в активе и пока находится лишь на 10-м месте в таблице. «Бернли» идет на 18-м месте и не имеет в активе ни одного очка, но продолжится ли его падение сегодня?

Прогноз на матч Ньюкасл – Бернли.