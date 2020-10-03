«Спартак» — «Зенит»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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сегодня, 00:02

Спартак

«Спартак» очень солидно проводит нынешний сезон – команда Доменико Тедеско по итогам девяти туров занимает второе место в таблице. От лидера «Зенита» красно-белые отстают только за счет дополнительных показателей, но целая группа преследователей находится на опасном расстоянии, включая ЦСКА с «Локомотивом», так что борьба команду ожидает серьезная.

Пока с трудностями «Спартак» справляется уверенно – в последнем туре «Тамбов» на своем поле оказывал серьезное сопротивление. Тем не менее, за счет индивидуальных действий вскрыть оборону соперника удалось, а затем «красно-белые» удвоили преимущество. Эта победа стала уже шестой в сезоне для «Спартака», поражение 1:3 в седьмом туре от ЦСКА в дерби не сильно ударило по команде.

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Зенит

«Зенит» на старте чемпионата выглядел великолепно и добывал победу за победой, многие иронично уже успели поздравить команду Сергея Семака с очередным чемпионством, но, как показали дальнейшие матчи, это было преждевременно. В девяти поединках «Зенит» проиграл лишь раз, случилось это еще в пятом туре во встрече с «Динамо» (0:1), но это не единственная потеря очков.

Кроме этого были еще две ничьи – с «Локомотивом» (0:0) и «Уралом» (1:1), которые и позволяют пока «Спартаку» рассчитывать на чемпионство. Однако в последнем туре «Зенит» был великолепен, на сегодняшний день это самый сильный матч питерского клуба в нынешнем сезоне – на своем поле со счетом 6:0 он разгромил «Уфу», добыв шестую победу в сезоне.

На этой неделе определились соперники «Зенита» в группе Лиги Чемпионов – ими стали «Боруссия» из Дортмунда, «Лацио» и «Брюгге». Турнир стартует уже в середине месяца, так что теперь «сине-бело-голубым» будет куда сложнее держать уровень по всем фронтам.

Статистика

Ни в одном из пяти последних матчей во всех турнирах «Спартак» не обыгрывал «Зенит» — три поражения и две ничьи

Только в одном из трех последних матчей «Спартак» смог забить в ворота «Зенита»

Ни в одном из четырех последних матчей «Зенит» не проигрывал – две победы и две ничьи

В пяти последних выездных матчах «Зенит» пропустил всего два гола

Прогноз

Прогноз на матч Спартак – Зенит.