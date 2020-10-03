«Удинезе» — «Рома»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

Удинезе
«Удинезе» провалил стартовые матчи чемпионата – команда Луки Готти не смогла в двух поединках набрать ни одного очка. В первом туре «зебры» вполне солидно смотрелись в игре с «Вероной», но допустили одну ошибку в обороне, которая стоила им результата – со счетом 1:0 «мастифы» одержали верх в той встрече.
В последнем туре «Удинезе» принимал дома «Специю» и считался явным фаворитом встречи, но, вопреки всем прогнозам, проиграл новичку Серии А со счетом 0:2, опустившись на 17-е место в таблице.
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Рома
«Рома» также без особого успеха проводит старт сезона – команда Паулу Фонсеки занимает после двух туров лишь 15-е место в таблице. В первом туре «Рома» сыграла по нулям с «Вероной», но очко не получила – за нарушение правил регистрации игроков ей было присуждено техническое поражение.
В домашнем матче с «Ювентусом» римляне выглядели очень прилично – даже в равных составах они проводили разящие контратаки, оружия против которого у «старой синьоры» не было. Однако, победу удержать не удалось – ничью 2:2 вряд ли можно считать закономерным результатом.
Статистика
В трех последних матчах «Удинезе» дважды проигрывал «Роме»
В двух матчах чемпионата «Удинезе» проиграл дважды всухую
В последних 10 матчах Серии А «Рома» потерпела всего одно техническое поражение
Прогноз