«Удинезе» — «Рома»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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сегодня, 00:06

Удинезе

«Удинезе» провалил стартовые матчи чемпионата – команда Луки Готти не смогла в двух поединках набрать ни одного очка. В первом туре «зебры» вполне солидно смотрелись в игре с «Вероной», но допустили одну ошибку в обороне, которая стоила им результата – со счетом 1:0 «мастифы» одержали верх в той встрече.

В последнем туре «Удинезе» принимал дома «Специю» и считался явным фаворитом встречи, но, вопреки всем прогнозам, проиграл новичку Серии А со счетом 0:2, опустившись на 17-е место в таблице.

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Рома

«Рома» также без особого успеха проводит старт сезона – команда Паулу Фонсеки занимает после двух туров лишь 15-е место в таблице. В первом туре «Рома» сыграла по нулям с «Вероной», но очко не получила – за нарушение правил регистрации игроков ей было присуждено техническое поражение.

В домашнем матче с «Ювентусом» римляне выглядели очень прилично – даже в равных составах они проводили разящие контратаки, оружия против которого у «старой синьоры» не было. Однако, победу удержать не удалось – ничью 2:2 вряд ли можно считать закономерным результатом.

Статистика

В трех последних матчах «Удинезе» дважды проигрывал «Роме»

В двух матчах чемпионата «Удинезе» проиграл дважды всухую

В последних 10 матчах Серии А «Рома» потерпела всего одно техническое поражение

Прогноз

Прогноз на матч Удинезе – Рома.