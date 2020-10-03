Сменщик Бруну Фернандеша в «Спортинге». «Зенит» подписал бразильца Вендела

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сегодня, 15:58

«Соккер.ру» знакомит читателей с новобранцем «Зенита».

Утром новостные агентства принесли известие. Чемпион России договорился с лиссабонским «Спортингом» о покупке полузащитника Вендела. Со «Спартаком» бразилец, разумеется, не сыграет. Но уже в понедельник он пройдёт медицинский осмотр в петербургском клубе, а потом сможет поставить свою подпись под контрактом. Цена вопроса — двадцать миллионов евро.

Не вышло с Акуньей, получилось в Венделом

Не ждали? Действительно, имя Вендела нечасто появлялось в нашей прессе. А уж в контексте, связанным с «Зенитом», и вовсе ни разу. В декабре проходило сообщение, что ЦСКА интересуется полузащитником «Спортинга» Венделом, но не более того. Но бразильцев, которыми интересовались клубы РПЛ , хватит на несколько команд. Всех и не упомнишь. Вот и Вендел мелькнул и исчез. А потом объявился в лиссабонском «Спортинге». Где и провёл два с половиной сезона. Играл бы ещё — контракт в силе до 30 июня 2023 года.

Куда более известен другой бразилец — Венделл из «Байера». Левый защитник. Поэтому сначала именно он вспомнился после известной новости. Нет, «Зенит» приобрёл именно Вендела. Полузащитника с одной «л» в игровом имени, игрока «Спортинга».

Заметьте. Интерес со стороны «Зенита» приписывали многим полузащитникам. Особенно Родриго де Паулю, про которого наш сайт писал неделю назад. Теперь можно предположить, что разговоры о полузащитнике «Удинезе» и сборной Аргентины были лишь отвлекающим маневром. «Зенит» тем временем вёл переговоры со «Спортингом». Ему не привыкать. Два раза «сине-бело-голубые» пытались выудить полузащитника Маркоса Акунью, но оба раза аргентинец срывался с крючка. Теперь его купила «Севилья». Вендел не столь известен и раскручен. Поэтому «Спортинг» не особо сопротивлялся. Продать за 20 миллионов футболиста, которого купили за семь с половиной. Хороший бизнес. Для самого бразильца, не самого известного игрока, переезд в «Зенит» — шаг наверх в карьере и возможность раскрутиться.

Специалист широкого профиля

Итак, Маркус Вендел Вале Да Силва, 23 года. Уроженец Дуке-де-Кашиас, пригорода Рио-де-Жанейро. Воспитанник скромного клуба «Тигрес» в 15 лет был найден селекционерами одного из грандов — «Флуминенсе». Но Вендел успел сыграть за «Флу» лишь один сезон. Видимо, молодой футболист произвёл хорошее впечатление на европейских селекционеров. Сразу заиграл, стал основным игроком, забил пять мячей. И на родине не засиделся.

Чем же хорош новобранец «Зенита». Обладает хорошей скоростью и приличным дриблингом. Неплохо поставлен удар с правой ноги. Левая, как говорится, для ходьбы. Отменно видит поле. Родная позиция — центральный полузащитник, действующий от своей штрафной площадки до чужой. Но может сыграть и ближе к линии атаки. Или наоборот, строго в опорной зоне. Хорош в отборе, владеет длинным пасом, способен сработать на опережение. Есть и недостатки. И главный — быстрая утомляемость. Сейчас немножко подкачался, но где-то минуты после восьмидесятой уже начинает тяжело дышать и медленно бегать. При росте метр восемьдесят не слишком хорош в игре головой. Прыгает хорошо, мяча не боится, но бьёт куда попало. Приходилось читать оценку. Чем-то похож на Акселя Витселя, только меньше. Бельгиец всё же более оборонительный игрок, нежели новичок «Зенита».

Травма, самоволка и переход

Первый сезон во «Флуминенсе» оказался пока единственным. Зимой Вендел перебрался в лиссабонский «Спортинг». Первое время играл нечасто, но когда «львов» возглавил голландец Марсел Кейзер, бразилец стал не самым ключевым игроком, но важным элементом в команде. Он разгрузил лидера «Спортинга» Бруну Фернандеша, освободил его от ненужных дел в центре поля. Сам забивал немного, но активно работал в центре поля. И если бы не травмы и некоторые дисциплинарные проблемы, мог вполне входить в число ведущих игроков. В декабре 2018 года повредил левое колено. Венделу удалось избежать операции, но два месяца он пропустил. А под дисциплинарной провинностью подразумевается поездка в Турин на матч ЛЧ между «Ювентусом» и «Аяксом». Всё бы хорошо, но бразилец никому не сказал о своей поездке в Италию. И угодил в объективы телекамер. В клубе увидели и наказали полузащитника за самоволку.

После продажи Бруну Фернандеша в «Манчестер Юнайтед» Вендел был передвинут ближе к линии атаки. Сложно сказать, насколько эффективной была эта перестановка, слишком мало времени прошло. Сравнивать двух футболистов сложно. Португалец был более ярок, результативен — превосходное исполнение стандартных положений. Вендел не столь эффективен в атаке. Однако бразилец вырос в цене и превратился в выгодный капитал. Который «Спортинг» выгодно использовал.

Насколько нужен «Зениту» очередной бразилец? Видимо, нужен, раз искали и нашли. Чемпион хотел оживить середину поля, придать ей скорости. Конечно, Вендел будет перспективнее Алексея Сутормина и Александра Ерохина, которые не всегда выходят с первых минут. Новичок молод, энергичен, честолюбив. Адаптирован к Европе. Да и дешевле де Пауля, который не очень и стремился на берега Невы. Но всё же есть некие сомнения, что чемпион угадал с приобретением. Возможно, из-за того, что в «Спортинге» Вендел не успел раскрыться в полной мере.