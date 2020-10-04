«Ювентус» — «Наполи»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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сегодня, 01:47

Ювентус

«Ювентус» в прошлом сезоне смог добыть чемпионский титул, сделал это вполне уверенно, но провалился в остальных турнирах, что стоило работы Маурицио Сарри. На должность главного тренера был назначен Андреа Пирло, под которого был сделан ряд приобретений, но что более важно – наконец-то был заметно очищен состав от игроков, чья квалификация в последние годы вызывала большие вопросы.

Дебют на должности главного тренера «Ювентуса» выдался более чем удачным для Пирло – в домашнем матче «старая синьора» не оставила шансов «Сампдории», отгрузив в ее ворота три безответных гола.

Тем не менее, чувство триумфа продлилось не долго – уже в следующем поединке «Рома» создала «Ювентусу» огромное количество проблем, прошивая резкими контратаками оборону «старой синьоры», как нож масло. В итоге удалось вырвать лишь ничью 2:2, а удаленный в той встрече Адриен Рабьо участия в сегодняшней битве принять не сможет.

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Наполи

«Наполи» в прошлом сезоне провалился и не смог побороться за путевку в Лигу Чемпионов, утешительным призом для команды Дженнаро Гаттузо стала победа в Кубке Италии, благодаря которой удалось гарантировать участие в группе Лиги Европы. Летом «партенопейцы» не были активны на трансферном рынке, но покупку Виктора Осимхена есть смысл выделить.

В первом туре чемпионата «Наполи» в непростом матче добыл победу 2:0 над «Пармой», забив оба гола во второй половине встречи. Второй тур стал легкой прогулкой для неаполитанцев – ослабленный отсутствием нескольких ключевых игроков «Дженоа» рассыпался и пропустил шесть голов, не забив ни одного в ответ. Разгромная победа 6:0 позволила «Наполи» выйти на первое место в таблице.

Статистика

В каждом из четырех последних матчей чемпионата команды обменивались голами

Только в одном из четырех последних матчей чемпионата «Ювентус» не пропускал

В двух матчах нынешнего сезона «Наполи» забил восемь голов

Прогноз

Прогноз на матч Ювентус – Наполи.