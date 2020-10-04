«Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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сегодня, 01:50

Манчестер Юн

«Манчестер Юнайтед» не лучшим образом начал выступление в нынешнем сезоне. Уже в стартовом туре чемпионата команда Уле Гуннара Сульшера провалилась в домашнем матче против «Кристал Пэлас», уступив «стекольщикам» со счетом 1:3. Были близки к тому, чтобы потерять зачетные очки «красные дьяволы» и в гостевом матче против «Брайтона», однако спасли матч на 90+10 минуте, реализовав пенальти – 3:2.

По результатам этих матчей «Манечстер Юнайтед» занимает в турнирной таблице чемпионата всего лишь 14-е место, однако и сыграл на один матч меньше.

Более убедительно манкунианцы отыграли в кубке английской Лиги, где с одинаковым счетом 3:0 обыграли сначала «Лутон», а затем тот же «Брайтон», пробившись в четвертьфинал турнира.

Надо сказать, что поражение от «Кристал Пэлас» в первом туре АПЛ стало для «красных дьяволов» первым за 16 последних поединков в рамках АПЛ , а также прервало серию из семи матчей без поражений на родной арене.

В предстоящей встрече Сульшер не сможет рассчитывать на Акселя Туанзебе, Фила Джонса и Серхио Ромеро.

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Тоттенхэм

Что касается «шпор», то они сейчас имеют неплохую беспроигрышную серию в нынешнем сезоне, которая насчитывает уже семь официальных матчей кряду. Правда, и уровень у соперников был слабоват за этот период, за исключением разве что «Челси», которого удалось пройти в Кубке Лиги лишь в серии пенальти (основное время завершилось 1:1). Также в этом турнире лондонский клуб прошел «Лейтон», которому из-за неявки на матч засчитали техничекое поражение.

В квалификации Лиги Европы «Тоттенхэм» уверенно прошел «Локомотив» Пловдив (2:1), «Шкендию» (3:1) и «Маккаби» Хайфа (7:2).

В чемпионате же подопечные Жозе Моуриньо показали себя нестабильной командой. «Эвертону» они проиграли дома 0:1, на выезде завершили вничью матч с «Ньюкаслом» (1:1), а также в гостях разгромили «Саутгемптон» (5:2).

По итогам трех туров «Тоттенхэм» находится на восьмой позиции, имея в своем активе четыре очка.

В целом же под руководством Моуриньо «шпоры» не лучшим образом играют на полях соперников. За 11 предыдущих гостевых матчей в АПЛ они сумели выиграть только трижды.

Точно не смогут сыграть в этом матче Гарет Бэйл и Карлос Винисиус Мораиш. Под вопросом Сон Хын Мин и Джованни Ло Сельсо.

Статистика

В 9 из 12 последних матчей между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» сыграл прогноз «обе забьют – нет».

Дома «красные дьяволы» выиграли пять из шести последних очных встреч с «Тоттенхэмом».

Ставка «обе забьют» сыграла в четырех последних домашних матчах «Манчестер Юнайтед».

В трех последних гостевых матчах «Тоттенхэма» забивали обе команды.

«Красные» дьяволы забивают на родной арене в семи последних домашних поединках подряд.

В 16 последних матчах в Премьер-лиге МЮ одержал десять побед.

В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» победил «Тоттенхэм» дома со счетом 2:1 и сыграл вничью 1:1 на выезде.

Прогноз

Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм.