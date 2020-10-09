Испания — Швейцария: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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сегодня, 21:14

Испания

Сборная Испании в текущем розыгрыше Лиги Наций стартовала в гостях – соперником команды Луиса Энрике была сборная Германии. В непростом матче «красной фурии» удалось зацепиться за одно очко, которое вырвал в концовке встречи Хосе-Луис Гайя. Во втором туре без проблем Испания обыграла со счетом 4:0 сборную Украины и оказалась таким образом на первой строчке в группе.

В недавнем товарищеском поединке с Португалией Луис Энрике выпустил экспериментальный состав – нулевая ничья с основным составом соперника явно может расцениваться, как успех.

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Швейцария

Сборная Швейцарии в первом туре Лиги Наций откровенно провалилась – команда Владимира Петковича проиграла Украине. Поражение 1:2 было абсолютно закономерным – соперник создал гораздо больше опасных моментов и в целом контролировал ход поединка.

Куда более убедительно швейцарцы сыграли с Германией дома – пропустив быстрый гол, они не сломались и ответили своим фавориту, а во второй половине встречи и вовсе доминировали, и могли рассчитывать на все три очка.

На неделе Швейцария дома уступила 1:2 Хорватии в товарищеском матче, но состав швейцарцев был очень далек от основного.

Статистика

Испания выиграла семь последних домашних матчей

В каждом из пяти последних домашних матчей Испания забивала минимум три гола

Ни в одном из трех последних матчей Швейцария не побеждала – два поражения и ничья

Прогноз

Прогноз на матч Испания — Швейцария.