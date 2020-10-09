Украина — Германия: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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сегодня, 21:17

Украина

Сборная Украины провела на очень высоком уровне несколько последних турниров, в которых принимала участие. Команда Андрея Шевченко блестяще сыграла в квалификации на Чемпионат Европы, победив в очень непросто группе и опередив такого непростого соперника, как Португалия.

В прошлом розыгрыше Лиги Наций проблем у Украины тоже не было – одержав три победы в четырех матчах, она повысилась в классе, перейдя в Лигу А турнира. Дебют вышел очень солидным – украинцы без особого труда обыграли Швейцарию со счетом 2:1 на своем поле.

Однако, развить успех не удалось – уже в следующем туре подопечные Шевченко прочувствовали на себе всю мощь сборной Испании, от которой пропустили четыре безответных гола. Еще одним фиаско закончился недавний товарищеский матч с Францией – с серьезными кадровыми потерями рассчитывать на успех было сложно, «трехцветные» победили со счетом 7:1 на «Стад де Франс».

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Германия

Сборная Германии, которую интенсивно омолаживает Йоахим Лев, не имела никаких проблем в своей отборочной группе на Чемпионат Европы. Единственным соперником, который мог составить конкуренцию «бундестиму» за лидерство, была сборная Нидерландов, но «оранжевые» уступили в этой борьбе, отстав в итоге на два пункта в таблице.

В Лиге Наций Германия пока неубедительна – в первом туре она встречалась со сборной Испании, но три очка взять не сумела, позволив испанцам вырвать ничью 1:1 в Штутгарте. Поездка в Швейцарию также закончилась неудачей для немцев – вновь им удалось открыть счет, но во второй половине встречи швейцарцы прибавили и в итоге вырвали ничью 1:1, имея игровое преимущество.

В последнем товарищеском матче наставник пошел на серьезные эксперименты с составом, так что ничья 3:3 с Турцией вряд ли может быть расценена, как серьезная неудача.

Статистика

Во всех турнирах команды играли между собой шесть раз и ни в одном из этих матчей Украина не побеждала – три поражения и три ничьи

Два последних матча сборная Украины проиграла с общим счетом 1:11

Ни в одном из семи последних матчей Германия не проигрывала – три победы и четыре ничьи

Прогноз

Прогноз на матч Украина – Германия.