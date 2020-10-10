Англия — Бельгия: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

Англия
Сборная Англии под руководством Гарета Саутгейта успешна по всем фронтам – в квалификации на Чемпионат Европы англичане были лучшими в своей группе, добыв семь побед в восьми матчах. В Лиге Наций все пока не так удачно — в первом туре «три льва» смогли обыграть 1:0 в гостях Исландию, но вряд ли победу можно назвать заслуженной, учитывая слабую игру и не реализованный пенальти соперника.
Во втором туре серьезно прибавить также не удалось – в гостях англичане расписали унылую нулевую ничью с Данией, имея по сути один реальный момент в самой концовке встречи. Таким образом Англия после двух туров пока вторая в группе и лидеру Бельгии проигрывает два пункта.
В товарищеском матче Саутгейт позволил себе использовать резервистов и дал возможность многим игрокам дебютировать, что не отразилось на результате – легко Англия обыграла Уэльс со счетом 3:0 на своем поле.
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Бельгия
Сборная Бельгии показывает выдающийся футбол под руководством Роберто Мартинеса – бельгийцы в отборе на Чемпионат Европы взяли 30 очков в 10 матчах, забив в ворота соперников 40 голов.
В Лиге Наций также у Бельгии полный порядок – в первом туре они без особого труда обыграли в гостях Данию, ограничившись всего двумя забитыми мячами и сохранив свои ворота на замке. Во втором туре «красные дьяволы» не заметили Исландию – победа со счетом 5:1 сделал их лидером группы.
В последнем товарищеском поединке Мартинес не использовал основных игроков, этим умело воспользовался Кот-д'Ивуар, сумев вырвать ничью 1:1 в Брюсселе.
Статистика
Англия проиграла последние два матча Бельгии
В последних 13 матчах во всех турнирах Бельгия добыла 12 побед, завершив один матч ничьей
В каждом из девяти последних выездных матчей Бельгия забивала минимум два гола
Прогноз