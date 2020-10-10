Россия — Турция: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

Россия
Сборная России на очень высоком уровне стартовала в Лиге Наций – команда Станислава Черчесова лидирует в своей группе после двух туров. В первом поединке россияне встречались с Сербией, которая потерпела фиаско в квалификации на Чемпионат Европы и явно была мотивирована.
Тем не менее борьбы, как таковой, не вышло – продержаться удалось всего тайм, после чего Россия уверенно довела дело до победы 3:1 в родных стенах. Во втором туре соперником россиян была Венгрия, которая к 46-й минуте получила три гола в свои ворота, ответить смогла всего двумя.
Небольшим разочарованием для России стал последний товарищеский матч – Швеция не показала ничего сверхъестественного, но блестяще реализовала свои моменты. Поражение 1:2 прервало серию России из трех побед кряду.
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Турция
Сборная Турции вполне солидно провела отбор на чемпионат Европы – в очень непростой группе команда Шенола Гюнеша заняла вторую строчку, уступив лидерство Франции. В Лиге Наций «лунные звезды», мягко говоря, пока не впечатляют – в первом туре они умудрились проиграть со счетом 0:1 Венгрии.
Второй поединок получился более качественным по содержанию, но вновь трех очков добыть не удалось – в гостях Турция расписала нулевую ничью с Сербией. Таким образом после двух туров турки занимают третье место в таблице, отставая от первой России на пять баллов, отыграть которые будет очень непросто.
В последнем товарищеском матче Турции удалось сотворить небольшую сенсацию – в гостях подопечные Гюнеша вырвали ничью 3:3 у Германии, трижды по ходу встречи сумев отыграться.
Статистика
Два последних матча Россия выиграла у Турции
В четырех последних матчах Россия добыла три победы
Ни в одном из трех последних матчей Турция не побеждала – поражение и две ничьи
Прогноз