Россия — Турция: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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10 октября 2020, 20:13

Россия

Сборная России на очень высоком уровне стартовала в Лиге Наций – команда Станислава Черчесова лидирует в своей группе после двух туров. В первом поединке россияне встречались с Сербией, которая потерпела фиаско в квалификации на Чемпионат Европы и явно была мотивирована.

Тем не менее борьбы, как таковой, не вышло – продержаться удалось всего тайм, после чего Россия уверенно довела дело до победы 3:1 в родных стенах. Во втором туре соперником россиян была Венгрия, которая к 46-й минуте получила три гола в свои ворота, ответить смогла всего двумя.

Небольшим разочарованием для России стал последний товарищеский матч – Швеция не показала ничего сверхъестественного, но блестяще реализовала свои моменты. Поражение 1:2 прервало серию России из трех побед кряду.

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Турция

Сборная Турции вполне солидно провела отбор на чемпионат Европы – в очень непростой группе команда Шенола Гюнеша заняла вторую строчку, уступив лидерство Франции. В Лиге Наций «лунные звезды», мягко говоря, пока не впечатляют – в первом туре они умудрились проиграть со счетом 0:1 Венгрии.

Второй поединок получился более качественным по содержанию, но вновь трех очков добыть не удалось – в гостях Турция расписала нулевую ничью с Сербией. Таким образом после двух туров турки занимают третье место в таблице, отставая от первой России на пять баллов, отыграть которые будет очень непросто.

В последнем товарищеском матче Турции удалось сотворить небольшую сенсацию – в гостях подопечные Гюнеша вырвали ничью 3:3 у Германии, трижды по ходу встречи сумев отыграться.

Статистика

Два последних матча Россия выиграла у Турции

В четырех последних матчах Россия добыла три победы

Ни в одном из трех последних матчей Турция не побеждала – поражение и две ничьи

Прогноз

Прогноз на матч Россия – Турция.