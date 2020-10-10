Франция — Португалия: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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10 октября 2020, 20:14

Франция

Сборная Франции продолжает подтверждать свой высокий класс – команда Дидье Дешама мощно провела отбор на чемпионат Европы. В 10 поединках «трехцветные» добыли восемь побед и этого в итоге хватило для того, чтобы забронировать за собой первую строчку в группе.

В Лиге Наций Франция провела уже два поединка, в которых была весьма убедительна. В первом туре удалось в непростой борьбе разжиться тремя очками – одного гола Килиана Мбаппе хватило для победы над Швецией. Во втором туре жертвами французов стала Хорватия – «шашечные» сопротивлялись не долго и проиграли 2:4, позволив Франции набрать шесть очков и не отпустить в отрыв Португалию.

В товарищеском матче с Украиной на неделе Франция вновь была активна в атаке и это помогло ей крупно обыграть Украину – победа со счетом 7:1 подчеркнула превосходство «трехцветных» в классе над соперником.

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Португалия

Сборная Португалии, в отличие от своего сегодняшнего соперника, не оправдала статус фаворита в отборе на Чемпионат Европы. Команда Фернанду Сантуша пробилась на турнир лишь со второго места, уступив лидерство сборной Украины.

В Лиге Наций Португалия стартовала домашним поединком с Хорватией, где не оставила сопернику ни единого шанса. Победа со счетом 4:1 получилась довольно легкой, но в тот вечер все для хорватов могло закончиться гораздо печальнее. Во втором матче Португалия в гостях обыграла со счетом 2:0 Швецию и выбилась в лидеры группы.

В последнем товарищеском матче с Испанией Сантуш пошел на ротацию, но она не была столь масштабной, как у «красной фурии, но в итоге обыграть соперника не удалось – нулевая ничья стала вполне закономерным результатом.

Статистика

Франция выиграла пять последних матчей

В двух последних домашних матчах Франция обыгрывала Португалию

Только в одном из восьми последних домашних матчей Франция забивала менее двух голов

Прогноз

Прогноз на матч Франция – Португалия.