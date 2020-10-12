Лысый Зидан против «Парика» Конте. Первая встреча «Реала» и «Интера» с прошлого века

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12 октября 2020, 14:53

«Соккер.ру» — о группе, в которой «Шахтер» сразится с командами из топ-лиг: «Реалом», «Интером» и гладбахской «Боруссией». Лига чемпионов — место встреч старых знакомых.

Группа «B»: «Реал», «Шахтер», «Интер», «Боруссия» (Менхенгладбах)

«Реал» (2-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Зинедин Зидан (Франция)

Главные летние потери: отправили Бэйла и Хамеса в Англию, но отъезд этих статусных игроков сложно назвать потерями, в последнее время они были в Мадриде на правах балласта. «Реал» заработал почти 100 миллионов евро на трансферах, но никто из тех, на кого рассчитывает Зидан, не ушли.

Главные летние приобретения: впервые за 40 лет «Реал» остался без трансферов в межсезонье, однако новичок в команде все-таки есть: Мартин Эдегор вернулся из аренды, теперь норвежец входит в основную обойму «Мадрида».

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : 13-кратный победитель (рекорд) — 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1965/66, 1997/98, 1999/2000, 2001/02, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18.

Лидеры команды: Серхио Рамос, Кроос, Модрич, Бензема.

Слабые места: из-за провала Азара, подверженности травмам Асенсио, юности Винисиуса и Родриго единственным стабильным и производительным игроком «Реала» в атаке остается Карим Бензема. Дефицит мастерства в созидании налицо.

Сильные стороны: колоссальный опыт Рамоса, Модрича, Крооса и других ребят, неоднократно побеждавших в Лиге чемпионов, тактическая изворотливость Зидана и желание амбициозной команды взять реванш за вылеты в первом раунде плей-офф в двух предыдущих розыгрышах.

Оптимальный состав (4-3-3): Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Менди — Каземиро, Кроос, Модрич — Азар, Винисиус, Бензема.

Прогноз «Соккер.ру»: «Реал» выиграет группу, хотя «Интер» постарается навязать борьбу за первую строчку.

«Шахтер» (19-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Луиш Каштру (Португалия)

Главные летние потери: «горнякам» удалось сохранить состав и тренера, которые совсем недавно играли в полуфинале Лиги Европы. Между прочим, против «Интера».

Главные летние приобретения: приобретений тоже нет, состав «Шахтера» не претерпел изменений по сравнению с кампанией 2019/20.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : четвертьфинал 2010/2011.

Лидеры команды: Марлос, Пятов, Тайсон, Мораес, Исмаили.

Слабые места: одна-две точечных покупки в оборонительную линию могли бы сделать «Шахтер» сильнее, а еще «горнякам» давно следует научиться здраво оценивать свои силы в матчах против европейских грандов. Команда сильная, но порой чересчур бесстрашная и яркая там, где нужна злость и практичность.

Сильные стороны: скорость, техника, взаимопонимание — не первый год играют вместе, свежий опыт европейских сражений: прошлой осенью играли в лигочемпионской группе с «Манчестер Сити» и «Аталантой», в августе дошли до полуфинала Лиги Европы, где уступили «Интеру».

Оптимальный состав (4-2-3-1): Пятов — Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Степаненко, Маркос Антонио — Марлос, Тайсон, Алан Патрик — Мораес.

Прогноз «Соккер.ру»: «Шахтер» может быть и вторым, если «Интер» включит дурачка, как в двух предыдущих розыгрышах, и четвертым. Но скорее всего, надо брать средний из этих прогнозов — третья строчка и переход в Лигу Европы.

«Интер» (29-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Антонио Конте (Италия)

Главные летние потери: ветераны Годин и Валеро ушли, но их никто и не держал, а вот самой главной потери «Интеру» удалось избежать: Лаутаро Мартинес не уехал в Испанию.

Главные летние приобретения: трансфер №1 — Ашраф Хакими, контракт которого «нерадзурри» выкупили у мадридского «Реала» за 40 миллионов евро. А еще пригласили Коларова, усилились Артуро Видалем, подписали полноценный контракт с Алексисом Санчесом, Наингголан и Перишич вернулись из аренд. «Интер» по составу стал гораздо ближе к идеалу Антонио Конте.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : трехкратный победитель — 1963/64, 1964/65 и 2009/10.

Лидеры команды: Ханданович, Мартинес, Лукаку и, конечно же, сам Конте.

Слабые места: Конте не дружит с еврокубками, а на второй год в клубе обычно начинает утомлять всех вокруг. Также не покидает ощущение, что у «Интера» чрезмерно высокая конкуренция на нескольких позициях, что может привести к недовольству некоторых футболистов в команде. В распоряжении Конте прекрасный материал, но ему еще предстоит отбросить лишнее, придать форму и ввести кучу тонких настроек.

Сильные стороны: состав действительно впечатляет, тут и молодость, и опыт, и класс, а еще схема, которая станет проблемой для соперников, и Антонио Конте, мечтающий добиться успеха в Лиге чемпионов, где в качестве тренера не добирался выше четвертьфинала.

Оптимальный состав (3-4-1-2): Ханданович — Д'Амброзио, Де Врей, Бастони — Хакими, Видаль, Барелла, Перишич — Эриксен — Мартинес, Лукаку.

Прогноз «Соккер.ру»: в двух предыдущих розыгрышах «Интер» безвольно соглашался на третьи места в группах, но теперь «нерадзурри» останутся в Лиге чемпионов на весну. Думаю, со второго места, хотя могут и опередить «Реал».

«Боруссия Менхенгладбах» (61-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Марко Розе (Германия)

Главные летние потери: отпустили опытного опорника Тобиаса Штробля в «Аугсбург», но в прошлом сезоне уже был игроком подмены, так что невелика потеря.

Главные летние приобретения: молодой полузащитник Ханнес Вольф пришел из «РБ Лейпциг», а игрок правой бровки Валентино Лазаро пришел из «Интера». Аренды двух этих футболистов обошлись в скромные 2.7 млн евро, еще 1.8 млн «Боруссия» заплатила за 17-летнего американца Джо Скалли из «Нью-Йорк Сити».

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : финалист в сезоне 1976/77

Лидеры команды: Зоммер, Гинтер, Закария, Тюрам, Плеа.

Слабые места: «Жеребцы» не без труда запрыгнули на четвертую строчку в Бундеслиге, а теперь ломятся в Лигу чемпионов без должного усиления. Выглядит чересчур самонадеянно, ведь даже парочка кадровых потерь для «Боруссии» критична, а осенью придется играть в плотном графике на несколько фронтов.

Сильные стороны: сила команды Марко Розе — в сыгранности, сбалансированности и качественном разборе соперников. «Боруссия» сильна командной игрой, а в атаке есть ребята, которые могут зажечь.

Оптимальный состав (4-2-3-1): Зоммер — Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини — Крамер, Нойхаус — Хоффман, Штиндль, Тюрам — Плеа.

Прогноз «Соккер.ру»: «Боруссия» дважды играла на групповой стадии Лиги чемпионов и никогда не выходила в плей-офф. Не выйдет и на этот раз. «Жеребцы» будут претендовать на третью строчку, но могут остаться даже без Лиги Европы.

Фишки группы

- «Реал» и «Интер» в последний раз встречались в Лиге чемпионов на групповой стадии сезона 1998/99. В соперниках у них тогда были московский «Спартак» и австрийский «Штурм», а очные встречи завершились домашними победами в два мяча.

- Зинедин Зидан и Антонио Конте на протяжении пяти лет (1996 — 2001) выступали за туринский «Ювентус».

Antonio Conte, Zinedine Zidane and Edgar Davids. pic.twitter.com/UsEMSqKC9Q — 90s Football (@90sfootball) June 29, 2020

- Ашраф Хакими с восьми лет занимался в академии мадридского «Реала», побеждал со «сливочными» в Лиге чемпионов, но после двухлетней аренды в дортмундской «Боруссии» не получил шанса в родном клубе и был продан в «Интер». В свою очередь, против «Интера» может сыграть принадлежащий «нерадзурри» игрок — Валентино Лазаро.

- «Шахтер» и «Интер» встречались в полуфинале Лиги Европы в августе. Встреча в немецком Дюссельдорфе завершилась со счетом 5:0 в пользу итальянского клуба.