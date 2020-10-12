Украина — Испания: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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12 октября 2020, 16:41

Украина

Сборная Украины отлично проявила себя в прошлом розыгрыше Лиги Наций, сумев подняться в самую престижную Лигу. Команда Андрея Шевченко попала в одну группу с Швейцарией, Германией и Испанией, где безусловно не могла считаться фаворитом.

Тем не менее в первом же матче украинцы поставили под сомнение свой статус аутсайдера квартета – на своем поле со счетом 2:1 им удалось обыграть Швейцарию, победа была абсолютно заслуженной. Но уже в следующей встрече с Испанией оптимизма у сборной поубавилось – в гостях Украина проиграла 0:4 Испании, показав не лучший футбол.

В октябре, буквально за несколько дней до приезда вызванных игроков в сборную, выяснилось, что некоторые игроки донецкого «Шахтера» сдали положительный тест на коронавирус. Без ряда ключевых игроков украинцы потерпели разгромное поражение 1:7 от Франции в товарищеском поединке.

В домашнем матче с Германией также очков взять не удалось – поражение 1:2 не позволило сборной Украины подняться выше третьего места в таблице.

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Испания

Сборная Испании в прошлом розыгрыше Лиги Наций сыграла неудачно – поражение 2:3 от Хорватии в последнем туре лишило «красную фурию» путевки на финальный турнир. В новом розыгрыше соревнования испанцы явно намерены сыграть удачнее – в перовом туре они спаслись в поединке с Германией сравняв счет на последних секундах.

После этого у команды Луиса Энрике не возникло никаких проблем с Украиной – победа 4:0, а также неудача Германии, сделали их лидером квартета. В октябре «красная фурия» провела уже две встречи – в первой из них наставник обкатал резерв в товарищеском матче с Испанией, завершившимся нулевой ничьей.

В домашней игре со Швейцарией в Лиге Наций состав уже был близок к оптимальному и шансов сопернику испанцы не оставили, обыграв его со счетом 1:0 благодаря единственному голу Микеля Оярсабаля.

Статистика

Только в одном из 12 последних домашних матчей во всех турнирах Украина проигрывала

Только в одном из пяти последних домашних матчей Украина пропускала более одного гола

Ни в одном из четырех последних выездных матчей Испания не побеждала – четыре ничьи

Прогноз

Прогноз на матч Украина – Испания.