Германия – Швейцария: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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12 октября 2020, 16:43

Германия

В прошлом розыгрыше Лиги Наций УЕФА сборная Германии выступил отвратительно. В первой группе элитного дивизиона с Францией и Нидерландами команда набрала лишь два очка и вполне заслуженно осела на последнем месте.

Текущий розыгрыш турнира немцы начали с целью реабилитироваться за прошлые неудачи и в стартовом поединке поделили очки с прямым конкурентом за выход из группы Испанией (1:1). Затем подопечные Йохаима Лева отправились в Швейцарию, где также не смогли удержать победный счет (1:1).

Дебютная виктория Германии в турнире припала на прошлую субботу. В гостях у сборной Украины немцы оформили три очка благодаря голам Гинтера и Горетцки (2:1). На данный момент «бундестим» занимает второе место в группе, уступая испанцам два зачетных пункта.

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Швейцария

Национальная сборная Швейцарии стала одним из главных открытий прошлого сезона Лиги Наций УЕФА . Мало кто верил, что «крестоносцы» в компании с Бельгией и Исландией завоюют путевку в плей-офф, которую обеспечивает первое место в группе.

В итоге подопечные Владимира Петковича набрали девять очков и обошли бельгийцев за счет крупной победы в решающем матче (5:2). На стадии полуфинала швейцарцы уступили будущим победителям турнира португальцам (1:3), а в матче за третье место проиграли Англии лишь в серии пенальти (0:1).

В новом сезоне Лиги Наций УЕФА Швейцария будет вести борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе. Команда в стартовом туре проиграла прямому конкуренту в лице Украины (1:2), после чего, сыграла вничью дома с Германией (1:1) и минимально проиграла в гостях испанцам (0:1).

Статистика

В последних 10 домашних матчах Германия проиграла только Нидерландам – 4 победы и 5 ничьих

Швейцария проиграла в трех из четырех гостевых поединках против Германии

В пассиве Швейцарии три поражения в пяти предыдущих выездных поединках во всех турнирах

Германия забивала минимум два гола в трех из четырех домашних матчах против Швейцарии

В десяти последних выездных матчах Швейцария победила только Гибралтар, Грузию и Исландию

Прогноз

Прогноз на матч Германия – Швейцария.