Обзор матча Россия — Турция

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13 октября 2020, 17:16



Мы все привыкли к «романтичному» российскому футболу, когда игра происходит под девизом «Давай!Давай!». При этом мы не забываем его критиковать за бездумный навал, плохую защиту и неуклюжих вратарей. Мало того, мы ставим нашим футболистам в пример прагматичный, но сплошь и рядом, договорной в плане темпа европейский футбол. Мы не учитываем, тот факт, что все европейские турниры являются коммерческими мероприятиями. Только недавно, впервые за всю историю спортивной журналистики, были озвучены суммы призовых за участие в них сборных. Такое положение вещей оказалось выгодно всем, политикам, организаторам, футболистам, их владельцам и зрителям.

Выгодно, ни только тем, кто бегает по полю, но и тем, кто делает ставки в букмекерских конторах, и кто их принимает. Без букмекерских контор, я ни за что не стал смотреть футбол, а ходил бы в цирк. Футбол тем и хорош, что имеет в своей сущности интригу, предсказуемую, но не без труда. Для этого надо рассматривать событие с разных сторон, в том числе со стороны тренера, нагрузки на игроков, цели. Цель нашей сборной была, не закидать турков «шапками», а набрать необходимое количество очков. Так же думала на этот счёт в игре с турками сборная Германии. Чем же мы хуже или дурнее немцев?!

Главная цель была достигнута, а как известно, победителей не судят. В такой рациональный футбол, если мне не изменяет память, наша сборная играла впервые. По другому наши ребята играть не могли потому, что нагрузка на футболистов в последних играх была запредельной. Прибавьте к сказанному тяжелейшую эпид. обстановку по ковиду 19 и риску играть в неведении, поймал ты уже этот вирус или нет. Если Вы обратитесь к статистике последних игр среди европейских команд, то увидите, что почти все они закончились с тоталом меньше 2,5. Это говорит о том , что европейцы тоже учитывали перечисленные выше факторы.

Теперь непосредственно об игре. Театр, как известно начинается с вешалки, а футбольная команда с тренера. Черчесов, которого многие болельщики часто критикуют за «чапаевскую» манеру игры нашей сборной, показал себя грамотным стратегом. Станислав Саламович спрятал «свою шашку за печку» и выпустил на поле опытных, прагматичных и надёжных «бойцов», умеющих правильно распределить свои силы и обязанности. Он верно рассудил, что они не будут зарываться, как молодёжь, пытаясь доказать тренеру, что зря он их не замечает. Увидев, что именно это хочет продемонстрировать Маслов, он заменил его на опытного Фомина.

В постоянном страхе держали турок Ионов и Кузяев, беспрерывно нагнетая обстановку перед штрафной площадкой своими скоростными манёврами. «На бровях» заканчивали матч Дзюба и Жирков, но Черчесов их не заменил, отдавая дань их мастерству, хладнокровию и умению сыграть качественно на любом участке поля и, что самое важное, на любом временном отрезке матча. Наконец-то раскрылся Семёнов, который не только умело прерывал попытки турок атаковать, но и грамотно начинал атаки нашей команды со своей половины поля.

Нашей сборной была поставлена посильная задача, не проиграть, с наименьшей затратой усилий. Футболисты блистательно с ней справилась. От души поздравляю Черчесова и его мужественных подопечных с нужным результатом встречи и желаю им в дальнейшем такой же гибкой и умной игры.

Зрелищно игра не смотрелась, но пару эпизодов, созданных нашими футболистами у ворот турок, были на уровне атак голландской сборной в лучшие её годы. Усыпляющая, неторопливая распасовка мяча и молниеносный прорыв в штрафную. К голу эти атаки не привели, но оставили очень хорошее впечатление. Удар Миранчука был такой силы, что вратарь турок, находясь прямо «под мячом» не смог его задержать. Гол в наш ворота был забит тоже после очень сильного удара турецкого нападающего вдоль линии вратарской и летел с такой скоростью, что Шунин, даже правильно выбрав позицию, не успел до него дотянуться. В этом эпизоде наши защитники, уже в который раз, пропускают крайнего нападающего на позицию, с которой он может сделать опасный пас вдоль ворот.

Вообще, ударов по воротам было очень мало. В первом тайме я насчитал около трёх. Турки прекрасно понимали, что наша команда им не по зубам, и тратить силы на проверку этой версии не имели никакого желания, не смотря на то, что они играли первым составом, а мы, наверное, третьим. Их тоже устраивал любой результат, кроме поражения. Стратегия ни всегда диктуется тренером до игры. Чаще всего нужное решение приходит во время матча и без участия тренера. В борьбе двух сильных команд мы были наблюдателями такого варианта развития событий.

Сам турнир я нахожу ни только неуместным, но даже вредным, так как игроки не желают перегружаться вне клубов и не показывают тот уровень футбола, на который надеются зрители. Никто не хочет даже за миллион евро быть «рабом на галерах». Однако надо отдать должное организаторам, так как к этому их подтолкнула, как говорят, «производственная необходимость». Во время пика пандемии создаётся очень сложная и напряжённая психо-травмирующая ситуация в обществе. Лучше любимого зрелища, каким футбол является во всё мире, вряд ли чем-нибудь другим можно её разрешить.