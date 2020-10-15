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вчера, 16:57

Можно ли, вообще, написать полноценную статью, комментируя такой безликий и ординарный футбол. Для этого надо здорово почесать «репу», но трус, как говорится, в карты не играет и в футбол тоже. Так же думали венгры, проанализировав недавнюю встречу с нашей командой. Они с первых минут заявили о своих претензиях на успех в матче. Свято место пустым не бывает, так звучит прописная православная истина. Пустым местом у нас была середина поля, вот её-то, они и заняли. Владение серединой поля в футболе решает 80, если ни 90% всего дела. Положа руку на сердце, можно со спокойной совестью сказать, что заполнить её игроками, достойными находиться в сборной России, мы не можем.

Хочу пояснить, что не только не может Станислав Саламович, не можем мы все, вся Россия от Калининграда до Владивостока. Венгры могут, а мы нет. Понятное дело, страна у них маленькая, а значит легче искать. И вообще можно не искать, только свистни и тут же все прибегут на сборный пункт. Другое дело в России, надо нанять секретаря и видеооператора, снять бейджик, надеть очки, просмотреть все матчи нашего чемпионата; пробежаться по скамейкам запасных, где прячут лучших игроков, приберегая их на чёрный день; попросить у Федуна его личный автомобиль, залить бесплатно полный бак бензина нашего высшего качества. Я говорю нашего высшего качества, что-бы Вы не перепутали с европейским высшим качеством потому, что за бугром свои критерии качества, и не только бензина, но и работы тренеров, конкретно тренеров сборных по футболу. Там так, проиграли матч, задумались, поменяли тактику. У нас же своя школа, а она чтит, как библию, наши традиционные ценности, которые заключены в известной пословице «Пока гром не грянет, Черчесов не перекрестится».

Некоторые сдвиги конечно есть. Пропустив от турок гол, наши футбольные менеджеры открыли «футбольный букварь», прочитали по слогам, и заставили игроков навешивать мяч в штрафную площадку от линии вратарской. Ну и что? Красиво, опасно, а кому. В штрафной один нападающий и того блокируют четыре защитника венгерской сборной. Кому давать пас. Остальные стоят за пределами штрафной и гадают, дойдет ли мяч до Дзюбы или нет. Если дойдёт, то Артём им скинет, а не дойдёт и бог с ним. Самого Дзюбу противники изучили, как католики катехизис. Дзюба бьёт по воротам не глядя, точно под углом в 90 градусов к траектории полёта, посланного ему мяча. Может нарушить эту закономерность только в случае срезки. Прицелиться он не может потому, что на нём всегда висят, как минимум, два защитника. Вратари в сборных опытные и квалифицированные. Пробить их можно только за счёт неожиданности. Дзюба такую «свинью» подложить им не может. В результате подобного казуса все атаки нашей сборной не имели никаких шансов завершиться голом.

Насчёт Маслова Черчесов глубоко ошибается. Из него никогда ничего не получится. Наверное, взял в команду для прессы, чтобы не упрекали в том, что он не замечает молодых талантов. Его появление на поле в Зените, напомнило мне начало футбольной карьеры Ионова. От него ждали очень многого, но выпускали на поле, чаще всего, на несколько минут. Ждали, ждали, но так ничего и не дождались. На сегодня Ионов далеко не звезда, но и «борозды не портит». Как говорят в спорте — надёжный зачётник. Своё место в сборной он занимает по праву. Кроме того он хорошо вписался в состав потому, что Черчесов пытается сделать из российской сборной копию санктпетербургского Зенита. Если выражаться саркастически, то манера игры Зенита состоит в следующем. Один нападающий и все полузащитники. Это проходит, когда есть полузащитники, но никуда не годится, когда их нет, да похоже и нападающего скоро не будет при такой нечеловеческой нагрузке.

Два слова о структуре команды, как общественного образования. Не говоря о больших пребольших начальников, руководит футболистами на поле тренер и капитан. Нападающий капитаном не может быть потому, что постоянно находится на острие атаки и большую часть времени не видит, что делается у него за спиной. Дзюба по своему складу личности не может выполнять капитанские обязанности. Он вспыльчив, азартен, излишне честолюбив, не терпим к конкурентам. С такими чертами характера руководитель из него не получится по определению. Чаще всего, и это оправдано, капитанскую повязку вручают центральному защитнику. На этом месте всегда играет опытный, хладнокровный, невозмутимый футболист. Со своей игровой позиции он хорошо видит всё поле и может подсказать игрокам, какие ошибки они допускают. На мой взгляд, таким футболистом является Андрей Семёнов. Да, к нему было много справедливых претензий, но они возникли от того, что он последнее время играет в командах, о которых среди болельщиков не принято много говорить. Настоящая игровая практика медленно возвращает к жизни его лучшие качества, а опыта ему не занимать.

О тактике. Черчесов вратарь, хороший вратарь, но не больше. Всю свою футбольную карьеру он видел спины своих защитников. Во вратарях и защитниках он разбирается, а дальше нет. Поэтому тактика нашей сборной часто бывает невразумительной. Слава богу, сто Станислав Саламович набрал «стариков». С молодыми ему не справиться.

Много упрёков болельщики делают Черчесову в связи с его привязанностью к игрокам «пожилого» футбольного возраста. Они забывают, что турниры сборных это не клубный чемпионат. Игры проходят через короткие промежутки времени и напоминают в спортивном плане соревнования по марафону. Жаль, что горе-экспертам не пришло в голову заглянуть в интернет и прочитать то, что я Вам сейчас предложу. Цитирую дословно Яндекс зе. «В Лондоне марафонцы в возрасте 40-49 лет в среднем были быстрее 20-29-летних. Средний возраст участников стомильных трейловых ультрамарафонов — 44 года». Я выбрал только наиболее впечатляющий факт о марафонцах. Есть и другие, любопытные вещи, о которых Вы можете прочитать сами. Я их здесь не привожу, чтобы не перегружать статью лишним материалом.

Платон Расцветаев.