«Эвертон» – «Ливерпуль»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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сегодня, 01:09

Эвертон

«Эвертон» с первым полноценным сезоном для Карло Анчелотти выдал свой лучший старт в Англии за 125 лет. Болельщики «ирисок» о таком и не могли мечтать. Оттого вдвое обидно, что они не могут разделить эту радость с командой на стадионах. Подопечные итальянца, с учетом Кубка Лиги, выиграли семь матчей подряд.

В чемпионате «Эвертон» победил «Тоттенхэм» (1:0), «Вест Бромвич» (5:2), «Кристал Пэлас» (2:1) и «Брайтон» (4:2), а в Кубке Лиги «ириски» прошли «Солфорд» (3:0), «Флитвуд» (5:2) и «Вест Хэм» (4:1). «Эвертон» начал сезон как полноценный топовый клуб.

Команда Анчелотти перед дерби единолично возглавляет таблицу.

Домашняя победная серия «ирисок» достигла уже четырех встреч. Причем только в одном из этих матчей «Эвертон» выиграл с разницей менее, чем в три мяча.

За четыре тура в команды Карло Анчелотти накопилось несколько кадровых проблем. Травмированы полузащитники Андре Гомеш и Аллан Маркес, которым компанию в лазарете составляют Жан-Филипп Гбамен, Джонджо Кенни, Мэйсон Холгейт и Дженк Тосун. Кроме того, команду покинули Тео Уолкотт и Мойзе Кин.

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Ливерпуль

Старт «Ливерпуля» в новом первенстве в целом получился хорошим. «Красные» выиграли три из четырех поединков в чемпионате, а также неплохо выступали в Кубке Лиги. Однако поражение от «Астон Виллы» в прошлом туре с разгромным счетом 2:7 выглядит слишком ярким, чтобы не обращать на него внимания. Это фиаско стало самым крупным в тренерской карьере Юргена Клоппа, а количество пропущенных «Ливерпулем» голов самым большим еще со времен Билла Шенкли и 1963 года. Впрочем, в других матчах первенства «красные» разобрались с «Челси» (2:0) на «Стэмфорд Бридж», победили «Арсенал» (3:1) и одолели «Лидс» (4:3).

С девятью очками команда Клоппа занимает пятое место.

В Кубке Лиги «Ливерпуль» сначала разгромил «Линкольн» (7:2), но уже в следующем матче проиграл по пенальти «Арсеналу».

На старте сезона кричащей проблемой «красных» выглядит оборона. «Ливерпуль» пропустил 11 голов за четыре матча. Больше пропущенных лишь у «Вест Бромвича». Эта проблема обещает оставаться актуальной еще, как минимум, два месяца. Именно на столько выбыл из строя Алиссон. Компанию в лазарете ему составляет Алекс Окслейд-Чемберлен. От коронавируса старается вылечиться Наби Кейта. Зато вернулись в строй Тьяго Алькантара, Жоэль Матип и Садио Мане.

На выезде статистика «Ливерпуля» выглядит тоже не особо радужной. «Красные» победили лишь в трех из восьми последних матчей в АПЛ .

Статистика

Победная серия «Эвертона» достигла семи официальных матчей.

Все четыре последние официальные домашние встречи «ириски» выиграли с разницей более чем в один мяч.

Ставка «тотал больше 2,5» сыграла во всех шести минувших официальных поединках «Эвертона».

«Ливерпуль» победил лишь в трех из восьми предыдущих гостевых матчей Премьер-лиги.

В четырех из пяти минувших выездных встреч «Ливерпуля» в АПЛ сыграла ставка «обе забьют».

«Эвертон» не может обыграть «Ливерпуль» с 2010 года. Безвыигрышная серия «ирисок» в матчах с «красными» достигла уже 22-х поединков.

Все три последние домашние встречи с «Ливерпулем» «Эвертон» сыграл вничью 0:0.

«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» на «Гудисоне» только в одном из восьми последних очных матчей.

Прогноз

Прогноз на матч Эвертон – Ливерпуль.