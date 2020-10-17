«Интер» — «Милан»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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сегодня, 01:12

Интер

«Интер» в прошлом сезоне вел отчаянную борьбу за медали, но в итоге навязать борьбу «Ювентусу» до последних туров так и не смог. Задачи у Антонио Конте остаются наверняка самыми серьезными и с первых туров «нерадзурри» стараются не дать конкурентам уйти в отрыв.

Первый тур для «Интера» получился очень сложным – «Фиорентина» оказала отчаянное сопротивление и билась за все три очка, дважды по ходу встречи ведя в счете. Однако своего подопечные Конте добились, вырвав победу 4:3 на последних секундах. После этого «нерадзурри» не заметили «Бененвенто», обыграв новичка Серии А 5:2 в гостях.

В последнем туре победы добыть не удалось – в Риме «Интер» сыграл вничью 1:1 с «Лацио», оказавшись таким образом на пятой строчке в таблице – лидер «Аталанта» имеет на два очка больше.

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Милан

«Милан» блестяще провел финиш прошлого сезона и смог пробиться в Лигу Европы, что помогло сохранить работу Стефано Пиоли. Обороты «россонери» сбрасывать не стали и в новом сезоне – в стартовом поединке чемпионата они уверенно обыграли со счетом 2:0 «Болонью», не оставив ей ни единого шанса.

После этого «Милану» предстояли два поединка с новичками Серии А, и в каждом из этих матчей «россонери» взяли свое. Победы над «Кротоне» (2:0) и «Специей» (3:0) обеспечили «Милану» подъем на вторую строчку в таблице – от первой «Аталанты» он отстает только за счет дополнительных показателей.

Также «россонери» прошли несколько раундов квалификации и успешно пробились в группу Лиги Европы, где померяются силами с «Лиллем», пражской «Спартой» и «Селтиком».

Статистика

Ни в одном из девяти последних матчей «Интер» не проигрывал «Милану» — пять побед и четыре ничьи

Только в одном из 15 последних матчей во всех турнирах «Интер» проигрывал

Только в одном из 10 последних матчей «Интер» забивал менее двух голов

Прогноз

Прогноз на матч Интер — Милан