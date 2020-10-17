Победы перед Лигой чемпионов: Ерохин огорчил «Сочи», Зе Луиш выручил «Локомотив», а шведы – «Краснодар»

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сегодня, 21:30

«Соккер.ру» оценивает готовность футбольных призеров РПЛ накануне дебютных игр в Лиге чемпионов.

«Зенит» — «Сочи» — 3:1

- Семак сыграл по схеме «4-4-2», но использовал до замен «ромб». Английская схема позволила выпустить Ерохина на удобной ему позиции ложного форварда. Сантос и Круговой следили за левым флангом, Караваев и Кузяев – за правым. Дриусси атаковал по всему фронту атаки, а отсутствие Оздоева в основе не навредило структуре игры без мяча;

- игра была сделана на 24-й минуте после второго гола, и скорость получения преимущества повлияла на действия «Зенита». Бегали с запасом, хотя и встречали одну из самых тактически интересных команд старта сезона. Но Федотов не сломал схему Семака, его команда забила гол престижа, нанесла столько же ударов, как «Зенит», но преимущество фаворита было видно и зафиксировано на табло – 3:1;

- важно, что Сергей Богданович смог поберечь ряд игроков привычной основы перед матчем с «Брюгге». Чтобы выйти из группы в плей-офф ЛЧ , нужно обыгрывать бельгийцев оба раза. Так что отдых для Малкома (получил небольшую травму), Дзюбы и Оздоева (вышли на замену) – плюс, как и дебют Вендела;

- приятно накануне ЛЧ , что у «Зенита» работают фланги. Первый гол был забит после атаки левым краем и удара правого защитника, второй – после навеса справа, а третий – после атаки левым флангом и выстрела универсального Дугласа с рикошетом. Добавить к флангам правильные передачи Вендела из центра – Азмун и Дзюба будут довольны;

- «Сочи» размял защиту «Зенита». На старте второго тайма у гостей было несколько продуктивных атак, и гол Заики не стал сюрпризом. Южане неслучайно в числе лидеров, а Дугласу Сантосу перед «Брюгге» будет урок. Бразилец сыграл круто в атаке, ведь отдал голевую передачу и забил, но в защите надо спокойнее встречать оппонентов. Семаку важно подсказать Ракицкому и Сантосу работать один в один по мячу, а не пытаться угадать действия соперников.

«Локомотив» — «Уфа» — 1:0

- Николича важно не путать с Кикнадзе, это разные лысые мужчины. Сербский тренер не имеет никакого отношения к решению уволить Семина. Оказался в сложной ситуации. «Локомотиву» снова не повезло с группой ЛЧ , но упрямство осталось козырем. Марко перестроил схему на «4-4-2» и одержал четвертую победу подряд. Последний раз Николич проиграл в августе «Ахмату» 2:3, после этого были ничьи с «Зенитом» и «Ростовом», затем – серия побед;

- оборона «Локомотива» крайне редко пропускает. Пять сухих матчей из последних шести, причем трижды их проверили клубы из еврокубковой зоны прошлого сезона – команды Семака, Карпина и Ганчаренко. Сегодня в гости приехала «Уфа», сменившая тренера на Рахимова, что прекрасно знает особенности игры «Локомотива». Но его тактику в жизнь воплотить не сумели;

- «Локомотив» может играть первым номером, если это допускает соперник. Сегодня владели мячом 61 % времени, по ударам счет 12:2. Гильерме, у которого нет никакого коронавируса, раз смог сыграть, ни разу не успел испугаться – 0 ударов в створ его ворот. Тактически защита без Чорлуки сыграла правильно, ведь Мурило прибавляет. И даже в опорной зоне, где не хватает Баринова, не просели;

- атаки были, но удары снова идут от хавбеков. Форварды Смолов и Эдер придумали один выстрел на двоих, он на счету Федора. А вот Зе Луиш вышел на поле очень удачно. Не просто дважды пробил по воротам, но и отдал голевую передачу на Крыховяка. Важное усиление, если у известного нападающего «Спартака» получится классно сыграть в Зальцбурге.

«Краснодар» — «Рубин» — 3:1

- «горожане» — живая команда. Появление экспериментального трио в атаке – Марков, Ионов, Кабелла, не изменило стиль. Атакуют часто, агрессивно и довольно разнообразно. Отсутствие сыгранности помешало доводить атаки до ударов, но учтите, что «Рубин» провел хороший матч. Без гола Берга на 91-й минуте гости могли получить счет 2:1. Преимущество в два мяча, пожалуй, немного расслабило «Краснодар». Но беречь силы перед еврокубками, если набираешь три очка в РПЛ – правильно;

- в Лиге чемпионов «быкам», как и всем остальным, нужно везение и удобные судейские решения. И сегодня у Слуцкого снова заслуженные претензии к арбитражу. Легендарный Вилков засчитал второй гол в ворота казанцев, хотя мяч отобрали после явной попытки захвата защитника рукой. Игрок обороны «Рубина» замешкался, прессинг «Краснодара» отмечаем, но фол есть фол, поэтому Вилков и судьи VAR повлияли на результат, «быки» повели 2:0 и своего не упустили;

- «быкам» пришлось обороняться отрезками. И это хорошо, ведь у «Ренна» не только Камавинга опасен. У французов хорошая команда – разделяют лидерство с ПСЖ , ни разу в семи турах не проиграли. Атакуют агрессивно, как пытался «Рубин», поэтому 8 ударов гостей в сторону ворот капитана «горожан» Сафонова – полезный опыт. Но перед ЛЧ можно было не пропускать, концентрацию на 93-й минуте потеряли, хотя лично ведущий защитник Кайо сыграл круто.

- Мусаев хорошо поработал в перерыве, ведь за 45 минут до пенальти у «Краснодара» был 1 удар в сторону ворот «Рубина», ни одного точного. Неправильно играли в завершении, поэтому главный тренер включился. В перерыве провел беседу, выдержали агрессивные попытки казанцев, выгрызли второй мяч при поддержке Олссона и в целом, хотя приходилось попотеть, ведь у Слуцкого веселая команда, «Краснодар» контролировал свою игру.

Подготовка к ЛЧ прошла успешно

Все три представителя РПЛ сыграли нормально и выиграли. «Зенит» поберег силы части основных игроков, протестировали схему, которая может пригодиться. Семак выпустил Вендела и позволил Дугласу сыграть в разных ролях – привычная фишка, но действенная.

«Локомотив» был собой, невзирая на невосполнимую потерю – Алексею Миранчуку игроки «Аталанты» подарили на 25-летние разгром от «Наполи» 4:1, а Гасперини решил не разрушать хавбеку праздник и не омрачать дебют, на травмы – Чорулка и Баринов, и на сомнительные тесты на коронавирус, ведь Камано и Гильерме сыграли, а Рыбуса не было.

А «Краснодар» встретил самого живого оппонента из трех. Но у «Рубина» нет того, что пригодится «быкам» в Лиге чемпионов – понимания своего стиля, контроля темпа. Слишком часто ждут подвигов Кверквелии, а Хвича не сыграл в основе, ведь рубился за сборную Грузии. Так что «Краснодар» предсказуемо забрал свое в матче, где пришлось и атаковать, и защищаться.

Ждем еврокубки, ведь календарь такой, что только стартовые победы позволяют на что-то рассчитывать. Соперники у всех серьезные – «Брюгге», «Зальцбург» и «Ренн». И одновременно это самые простые оппоненты в группах, так что сразу маленькие финалы.