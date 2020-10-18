Анонс матчей 6-го тура испанской Примеры от сайта ВсеПроСпорт

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сегодня, 02:58

«Эйбар» — «Осасуна»

«Эйбар» неудачно начал сезон, но в прошлом туре «оружейники» добыли первую в сезоне победу. «Осасуна» имеет в активе уже две победы, но находится пока всего на две строчки выше в таблице. Кому сегодня удастся продлить удачную серию?

Прогноз на матч Эйбар – Осасуна.

«Атлетик» — «Леванте»

«Атлетик» проваливает старт сезона и после четырех матчей имеет всего три очка в активе, занимая предпоследнее место в таблице. «Леванте» также располагает всего тремя очками и находится на одну позицию выше, но удастся ли сегодня одной из команд покинуть зону вылета?

Прогноз на матч Атлетик – Леванте.

«Вильярреал» — «Валенсия»

«Вильярреал» стремится вверх по таблице, но пока он лишь восьмой. До четвертого места «желтой субмарине» не хватает двух баллов, но смогут лит хозяева преодолеть этот барьер сегодня, или сильнее окажется «Валенсия»?

Прогноз на матч Вильярреал – Валенсия.

«Алавес» — «Эльче»

«Алавес» проваливает старт сезона, но в последнем туре ему удалось добыть первую победу в сезоне, за счет чего он вырвался из зоны вылета. «Эльче» находится выше на одну строчку и не проигрывает в двух матчах кряду, но удастся ли и сегодня зацепиться за очки?

Прогноз на матч Алавес – Эльче.

«Уэска» — «Вальядолид»

«Уэска» еще не имеет в активе ни одной победы, но при этом в последних трех турах она не проигрывает. «Вальядолид» замыкает турнирную таблицу и имеет всего два очка в активе, но сумеют ли хозяева добыть первую победу сегодня?

Прогноз на матч Уэска – Вальядолид.

«Бетис» — «Реал Сосьедад»

«Бетис» начал сезон вполне солидно и после пяти туров он находится на пятом месте в таблице. «Реал Сосьедад» имеет на один балл меньше и пока он седьмой, но сумеют ли баски набрать три очка сегодня и опередить соперника?

Прогноз на матч Бетис – Реал Сосьедад.