Анонс матчей 3-го тура итальянской Серии А от сайта ВсеПроСпорт

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сегодня, 03:03

«Болонья» — «Сассуоло»

«Болонья» выиграла всего один матч в трех турах и пока она лишь 13-я в таблице. «Сассуоло» куда успешнее сыграл и имеет семь очков, находясь на пятом месте в таблице. Смогут ли «нероверди» развить успех сегодня?

Прогноз на матч Болонья – Сассуоло.

«Специя» — «Фиорентина»

«Фиорентина» стартовала в чемпионате с победы, но дальше только ошибалась, проиграв «Интеру» и «Сампдории». «Специя» также имеет два поражения и находится на одну позицию ниже в таблице, но по силам ли «орлятам» сотворить сенсацию?

Прогноз на матч Специя – Фиорентина.

«Торино» — «Кальяри»

«Торино» сыграл только два матча в чемпионате и пока он предпоследний в таблице. «Кальяри» также играет неудачно и занимает 17-е место с одним очком в активе. Какой из команд сегодня суждено будет прервать серию?

Прогноз на матч Торино – Кальяри.

«Удинезе» — «Парма»

«Удинезе» проваливает старт сезона и пока находится на последнем месте в таблице. «Парма» в прошлом туре добыла первую победу в сезоне и вырвалась из зоны вылета, но смогут ли «крестоносцы» развить успех сегодня?

Прогноз на матч Удинезе – Парма.

«Рома» — «Беневенто»

«Рома» с четырьмя очками находится пока на 10-м месте в таблице. В прошлом туре римляне добыли первую победу в сезоне. «Беневенто» сенсационно выиграл два матча из трех на старте, но смогут ли «ведьмы» преподнести сюрприз и сегодня?

Прогноз на матч Рома – Беневенто.