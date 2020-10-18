Анонс матчей 5-го тура английской Премьер-Лиги от сайта ВсеПроСпорт

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сегодня, 03:06

«Шеффилд Юнайтед» — «Фулхэм»

«Шеффилд Юнайтед» пока без особого успеха проводит сезон – все четыре матча «клинки» проиграли. У «Фулхэма» аналогичная ситуация, но пропустили «дачники» намного больше. Какой из команд удастся прервать неудачную серию?

Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед» — Фулхэм.

«Кристал Пэлас» — «Брайтон»

«Кристал Пэлас» выиграл два матча на старте сезона, но после этого потерпел два поражения кряду и опустился на 13-е место в таблице. «Брайтон» пока лишь 16-й и последние два матча «чайки» также проиграли, но кому сегодня улыбнется удача?

Прогноз на матч Кристал Пэлас – Брайтон.

«Тоттенхэм» — «Вест Хэм»

«Тоттенхэм» проиграл стартовый матч чемпионата, но после не проигрывал и пока идет на седьмом месте в таблице. «Вест Хэм» два последних матча выиграл и поднялся на 12-е место, но смогут ли «шпоры» остановить набравшего ход соперника?

Прогноз на матч Тоттенхэм – Вест Хэм.

«Лестер» — «Астон Вилла»

«Астон Вилла» в прошлом туре устроила погром «Ливерпулю» и добыла третью победу кряду, оказавшись на третьем месте в таблице. «Лестер» впервые проиграл в прошлом туре, но ждать ли от «лис» еще одной ошибки сегодня?

Прогноз на матч Лестер – Астон Вилла.